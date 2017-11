Silniční síť na Vysočině je příliš hustá. Kraj se chce některých silnic zbavit

Vysočina - 362 kilometrů silnic na Vysočině je zbytečných. Uvádí to obsáhlá koncepční dopravní studie, kterou v úterý 7. listopadu schválili krajští zastupitelé. Za nadbytečné jsou v materiálu označeny například silnice z Třesova do Studence, z Odunce do Hrotovic nebo odbočka se státní silnice s číslem 39015 do Smrku na Třebíčsku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/František Géla

Silniční síť na Vysočině je podle zpracovatelů studie příliš hustá a z toho plyne zbytečně velká náročnost na údržbu a modernizaci. „Bylo identifikováno 362 km zbytných úseků silniční sítě, které nesplňují kritérium pro zařazení do sítě silnic. Návrh rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina definuje výhledovou silniční síť kraje tak, aby plnila svou úlohu, byla efektivní a dlouhodobě finančně udržitelná,“ stojí v materiálu, který nechal zpracovat krajský odbor dopravy.

K vyřazení jsou určené převážně slepé úseky cest a silnice takzvaně duplicitní. „Pro potřeby vzájemného spojení obcí a jejich napojení na ostatní komunikace lze tyto úseky nahradit jinými existujícími silnicemi bez podstatných dopadů na kvalitu spojení. Jejich existence v silniční síti tudíž není nutná,“ konstatují zpracovatelé materiálu.

Krajský náměstek pro dopravu Jan Hyliš si je vědom, že materiál je poněkud výbušný. „Vyřazování ze sítě je to nejsložitější, co nás čeká. Je to návrh, neznamená to, že něco vyřazujeme. Budeme k tomu přistupovat individuálně. S obcemi se to teprve bude projednávat. Ne ve všech případech asi dojde k dohodě,“ řekl na jednání zastupitelů. Koncepce rozvoje silniční sítě dále vymezuje síť páteřních silnic na území kraje a síť silnic II. a III. třídy.

„Máme složitou silniční síť. Materiál bude základem rozvoje i plánování veškerých oprav a investic do dopravy,“ podotkl Jan Hyliš.

Kritizovaná silnice do Dukovan

Materiál navrhuje přeřazení komunikací ze silnic II. třídy do silnic III. třídy, případně i opačně. Do sítě páteřních silnic by se měla dostat silnice z Třebíče do Dalešic. Ta páteřní silnicí není, proto ji krajští úředníci nechali při nedávné opravě takzvaně optimalizovat na jednotnou šířku 7,5 metru. V některých úsecích je teď užší, než bývala.

Současná silniční síť Kraje Vysočina má délku 4 562 km, z toho silnice II. třídy tvoří 1 631 km (36 %). Kraj Vysočina má podle autorů studie v porovnání s ostatními kraji ČR nadprůměrnou hustotu sítě silnic II. třídy. „Až 40 procent délky krajské silniční sítě je v nevyhovujícím nebo havarijním stavu,“ uvádí studie. Kraj dále pečuje o 874 mostů, z nichž je 65 ve špatném či havarijním stavu.

Navržená páteřní síť má délku 678 km, což je oproti stávající páteřní síti o 67 km méně. Navržená síť silnic II. třídy má délku 1 321 km, to je oproti stávající síti silnic II. třídy o 310 km méně.