„Pracuji v Třebíči a musím říct, že kvůli těm několika kilometrům už jsem kolikrát zvažovala, zda radši nejet vlakem či autobusem. Jenže mi to časově nevychází, takže musím volit auto. Když je provoz, tak hlavně mezi železničním přejezdem u Vladislavi a hostákovskou křižovatkou je to opravdu o nervy. Do práce kvůli tomu kolikrát přijedu úplně vystresovaná,“ popsala mladá žena.

Šťastná je držitelkou řidičského průkazu jen asi tři roky, popsala ale úsek, na který poukazují i mnohem zkušenější řidiči. Za železničním přejezdem ve směru na Třebíč se silnice velmi zužuje. Jedná se o asi dvoukilometrový úsek, na kterém ještě nedávno ani nebyl vyznačený středový pruh.

Úsek, který se bude rozšiřovat.Zdroj: ŘSD„Přitom se jedná o silnici první třídy. Jsem docela vyježděný šofér, po republice jezdím hodně, ale podobnou hlavní silnici člověk jen tak nepotká. Za hostákovskou křižovatkou je rychlost většinou snížená na sedmdesátku, což je adekvátní. O to více mě štvou řidiči, kteří tudy za každou cenu spěchají. Buď to tu neznají, nebo jsou to fakt hazardéři. Do zatáček není pořádně vidět, silnice je úzká, ale oni jsou stejně schopní zde předjíždět,“ sdělil své zkušenosti Jiří Nováček z Třebíče.

I on tudy jezdí často, protože míří několikrát týdně do Brna. „Rozhodně by se ta silnice měla rozšířit. Byla by pak mnohem bezpečnější,“ doplnil Nováček.

Přání mu splní Ředitelství silnic a dálnic. To se totiž rozšířením silnice nyní intenzivně zabývá. „Začátek řešeného úseku leží na východním okraji města Třebíče za mostem přes potok Lubí a končí u železniční stanice Vladislav. V lokalitě Táborský mlýn proběhne nejzásadnější rozšíření, které si vyžádá zásahy do soukromých pozemků, jak polí, tak areálů služeb,“ uvedla mluvčí podniku Nina Ledvinová.

Kdy se začne?

Dalším změnou bude oprava stávajících autobusových zastávek do podoby zálivů a nástupišť s navazující investicí v podobě podchodu pro pěší. „Veškeré nemovitosti v blízkosti silnice budou proti hluku ochráněné novou protihlukovou stěnou,“ dodala mluvčí.

Stavět by se mělo od dubna roku 2025 až do listopadu roku následujícího. „Přesný termín je ale závislý na přidělení peněz,“ doplnila Ledvinová.

Co se na opravovaném úseku ještě změní?



Jedná se o část silnice I/23 mezi Třebíčí a Vladislaví.

Místní cesta na Ptáčov zde bude směrově a výškově upravena v délce asi dvě stě metrů.

U Táborského mlýna se kromě protihlukové stěny postaví i nová účelová cesta pro napojení nemovitostí na I/23.

Silnice na Hostákov bude směrově a výškově upravena v délce cca 159 metrů.

Za zrušený železniční přejezd u bývalého vladislavského nádraží vznikne obslužná komunikace o délce asi jeden kilometr, která zajistí obsluhu území a bude zároveň sloužit jako část cyklostezky Třebíč – Vladislav.