Podle této obyvatelky Náměště nad Oslavou jsou problematické zejména úseky za odbočkou na Otradice a v Jinošově. „Tam je to kvůli těm esíčkům. Myslím, že silnice druhé třídy by takhle vypadat neměla. Je tam velký provoz, lidé tudy jezdí do práce do Bíteše a k dálnici. Není to tam zkrátka moc bezpečné,“ zamyslela se mladá žena.

Silnice, která se kroutí jako had, a úzká je tak, že dva kamiony jedoucí proti sobě mají problém si vyhnout. Řidiči pendlující mezi Náměští nad Oslavou a Velkou Bíteší ji dobře znají. „Jezdím tudy občas k dálnici. A hlavně v zimě je to opravdu peklo,“ konstatovala Jitka Šťastná.

Silnice patří Kraji Vysočina, se kterým Náměšť na toto téma jednala. „Připravuje se výstavba pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. A z toho důvodu lze předpokládat zvýšený provoz na komunikacích od Velkého Meziříčí do Třebíče a dále k jaderné elektrárně a stejně také od Velké Bíteše do Náměště a dále k elektrárně. Tyto dvě silnice jsou tedy určeny pro rekonstrukci, na kterou by snad mohly přijít peníze od státu navíc,“ nastínil náměšťský starosta Jan Kotačka.

Podle něj má Kraj Vysočina opravu silnice mezi Náměští a Velkou Bíteší v plánu už delší dobu. „Nicméně doposud se uvažovalo o obchvatu Jinošova a narovnání komunikace u rybníku před Jinošovem. Ostatní část silnice měla být opravena ve stávající šíři, tedy šest metrů. Koncepce kraje však hovoří o tom, že by tato komunikace měla být opravena v parametru S 7,5. Tedy šest metrů široká vozovka, čtvrt metru zpevněné krajnice v obou pruzích a půl metru nezpevněné krajnice taktéž v obou pruzích,“ popsal Kotačka.

Nejdřív oprava, pak možná obchvat. Jinošovští se jen tak nedočkají

Ten zároveň jasně uvedl, že nechat silnici ve stejné šířce a jen jí opravit povrch by bylo k ničemu. „Prostá oprava ve stávajících parametrech nic neřeší. Byly by to vyhozené peníze,“ prohlásil náměšťský starosta.

Kraj Vysočina potvrdil, že se na projektu již pracuje. Kromě nové silnice se řidiči mohou těšit i na to, že už nebudou muset projíždět Jinošovem a jeho pověstnou zatáčkou. „Jak obchvat Jinošova, tak i rozšíření silnice je v krajských prioritách,“ uvedla krajská mluvčí Jitka Svatošová. „Nyní v oblasti Jinošova probíhá entomologické posouzení, na základě kterého bude vydáno vyjádření příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny. Poté může být podána žádost o územní rozhodnutí, kterou bude povolovat Městský úřad Náměšť nad Oslavou,“ doplnila mluvčí.

Příští rok se opraví silnice v Náměšti, úsek k dálnici ale asi ne

U dalších míst na trase se nyní ověřují pozemky a chystá se diagnostika. Protože se o této trase uvažuje coby o jedné z těch, po kterých bude proudit materiál k novému bloku jaderné elektrárny, musí být silnice upravená nejpozději v roce 2029. I z toho důvodu by nejdůležitější dokumentace ke stavbě měla být přichystaná poměrně brzo.

„Předpokládaný termín vydání územního rozhodnutí je nejdříve v červnu letošního roku. O všech záležitostech jsme obce informovali na společném jednání už před loňskými Vánoci. Veškeré tyto informace byly součástí podkladových materiálů, které jsme už v minulosti v souvislosti s dostavbou dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany zpracovávali pro vládu,“ dodala Svatošová.

VIDEO: Situace v třebíčské nemocnici je kritická, lidé nestíhají vyšetření

Na trase je ještě jedno místo, které může řidičům působit problémy – a sice serpentiny v blízkosti náměšťského zámku. „Ty tam zůstanou. Zde jen chceme udělat drobné úpravy kolem zámku, aby se všude vešel regulérní chodník,“ sdělil starosta Kotačka.