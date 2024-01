„Toto místo nevykazuje problém s připojením se na hlavní silnici, ale spíše ten opačný. Vyřešil by to odbočovací a připojovací pruh. Odbočení vlevo je vlastně asi ten nejrizikovější manévr v dopravě, s tím je třeba počítat. Bohužel tyto přehledné dlouhé úseky svádí k tomu, aby řidič ztratil pozornost,“ vysvětlila Vošická Buráňová.

„Když proti sobě jedou dva kamiony, mají co dělat, aby si vůbec vyhnuly. Není tam vůbec žádná krajnice. Místní to tam znají, ale když tudy jede někdo cizí, musí to pro něj být šok. Široká silnice, která je u Třebíče, se náhle zúží do úplného trychtýře. Opravdu nechápu, že tak důležitá silnice může být uzoučká,“ zamyslela se Jitka Šťastná, která tudy jezdí denně.

Při jízdě z Třebíče tak bude právě ptáčovská křižovatka prvním místem, které se zcela změní. „Silnice zde bude rozšířena o samostatný odbočovací pruh vlevo, tedy ve směru na Ptáčov,“ popsal Jiří Veselý z oddělení komunikace vysočinského ŘSD s tím, že po přestavbě silnice bude bezpečnější i hostákovská křižovatka.

Od konce Třebíče směrem k Táborskému mlýnu povede podél silnice stezka pro obsluhu zahrádkářské kolonie a domků u mlýna. U těchto domků ŘSD vybuduje i účelovou komunikaci dlouhou více než čtvrt kilometru. „Ta odstraní přímou obsluhu z hlavní silnice a zároveň umožní vybudování protihlukové stěny. V osadě Táborský mlýn budou postaveny plnohodnotné autobusové zastávky s kontrolním stanovištěm pro policii. Zastávky spojí nový podchod,“ vysvětlil Veselý.

ŘSD dále upraví přípojku k areálu mlýna, v němž je nyní kovošrot. Do něj zajíždějí nákladní vozy, které svým vybočením do přípojky často vjíždějí do protějšího pruhu. To by měla nová přípojka odstranit. Od Táborského mlýna bude silnice oproti nynějšku širší. Nejnáročnější úpravy budou za hostákovskou křižovatkou, kde silnice vede těsně podél kolejí.

Video: Chystá se rozšíření silnice první třídy mezi Třebíčí a Vladislaví.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Změní se i příjezd ke skládce a k nedalekému železničnímu nádraží Vladislav. „Konec opravovaného úseku se nachází u nádraží, kde se stavba napojí na souběžně připravovanou stavbu obchvatu Vladislavi. Proto zde již nachystáme zárodek připojovacího pruhu na mimoúrovňovou křižovatku Vla­dislav – západ,“ doplnil Veselý.

O termínu zahájení stavby ŘSD zatím neinformovalo. „Letos plánujeme zahájit projektovou přípravu pro dokumentace pro stavební povolení a následně zajistit stavební povolení,“ nastínil nejbližší kroky Veselý.

Jeho kolegyně Nina Ledvinová z celostátního vedení ŘSD ale už loni naznačila, že stavět by se mohlo od dubna 2025 do listopadu následujícího roku. „Přesný termín je ale závislý na přidělení peněz,“ doplnila tehdy Ledvinová.

Ty budou opravdu potřeba. Necelé čtyři kilometry stavebních prací vyjdou na více než půl miliardy korun bez daně z přidané hodnoty.