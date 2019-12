Silničáři už plánují, kudy se příští rok neprojede

Třebíčsko – Které silnice budou rozkopané v Třebíči a na příjezdových trasách do města v příštím roce? A které například nedaleko Jaderné elektrárny Dukovany, kde je rovněž velký pohyb aut? Správci silnic už tvoří plány pro stavební sezonu roku 2020. Z nich plyne, že výrazných překážek bude opět dost. Stavební stroje zamezí průjezdu Račerovicemi, od Stříteže do Výčap, okolo Rudíkova nebo od Dukovan do Jamolic.

Opravu čeká i rozbitá objízdná trasa, která byla letos stanovena kvůli rekonstrukci téže silnice II/360 u Výčap. Jedná se o spojku nižší třídy směr Vacenovice. | Foto: Deník / Hana Jakubcová