Hledá se žena s velkým věnem. Tak lze shrnout seznamovací inzeráty našich prababiček a pradědečků, které v českých zemích vycházejí už 230 let. Ten úplně první vyšel v roce 1794 v Krameriových Posstowských nowinách, lze je ale dohledat i v regionálním tisku. A tak třeba víme, že jakýsi J. Mastný, obuvník vedle staré pošty v Třebíči, hledal v roce 1928 „…řádnou dělnici v stáří asi 35 roků, znající též vařiti, která po uzavření sňatku by jela s sebou do zámoří.“

Tento poněkud dobrodružně znějící inzerát se trochu liší od ostatních – až na jednu věc. V prvních seznamovacích inzerátech rozhodně nešlo o lásku a cit. Jednalo se spíše o praktičnost, kdy dvě osoby spojí své životy, aby spolu vedly společný podnik. Například majitel hostince v Želetavě „…vdovec, 33 let starý, katolík, hledá touto cestou družku života. Žádá se jmění přes 1200 zlatých, stáří ne přes 40 let a spolehlivosť při vedení hostince,“ stojí v inzerátu z roku 1893, který uveřejnily Listy ze západní Moravy.

Mimochodem, průměrný měsíční plat zedníka byl tehdy asi 35 zlatých, úředníka dokonce jen pětadvacet, takže na toto jmění by vydělával čtyři roky. A to se onen hostinský ještě držel při zemi, jak dokládají další inzeráty.