/SEZNAM RUŠENÝCH POBOČEK/ Po rušení poboček České pošty se chystá další zeštíhlení služeb pro občany. Ministerstvo financí zruší více než sedm desítek poboček finančních úřadů. Z toho hned osm na Vysočině.

Finanční úřad. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Zrušit má ministerstvo zejména pracoviště, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. „V současné době již šestapadesát těchto pracovišť funguje v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí ze svých stálých pracovišť. Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují,“ vysvětlila mluvčí Ministerstva financí ČR Gabriela Krušinová.

Seznam poboček finančního úřadu na Vysočině naplánovaných ke zrušení:

Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem,

Územní pracoviště v Humpolci,

Územní pracoviště v Chotěboři,

Územní pracoviště v Ledči nad Sázavou,

Územní pracoviště v Moravských Budějovicích,

Územní pracoviště v Náměšti nad Oslavou,

Územní pracoviště v Pacově a

Územní pracoviště v Telči.

Možnost konzultovat budou mít lidé z těchto obcí po telefonu v úředních dnech. „Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí," doplnila mluvčí.

Rušení poboček finančního úřadu je opakovaný nápad, v roce 2015 si je ještě starostové uhájili.

Další osekávání služeb občanům vysvětluje ministr financí potřebou šetřit. „Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Cílem je větší efektivita Finanční správy a samozřejmě i úspory pro stát v příštích třech letech ve výši až sto padesát miliónů korun – to vše při zachování kvality a dostupnosti služeb finančních úřadů pro občany a firmy,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.