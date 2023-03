Oproti první řadě se tvůrci necílí pouze na vyšetřování. Režisér Andy Fehu předesílá, že příběh prozkoumá i na vztahy policejní party. „Zaměříme se více na lásku, mezilidské vztahy a vyrovnání se s minulostí. Postavy budou mít často s případy spojitost. Témata budou prožívat i v osobním životě. Bude to vyhrocenější,“ slíbil.

S druhou řadou televizního Odznaku se na Vysočinu vrací zločiny

Režisér Fehu, vlastním jménem Ondřej Pavliš, na Vysočině vyrůstal. I proto se na návrat do oblíbených míst těšil. „Využívali jsme hodně venkovních scén. Snažili jsme se v regionu natáčet co nejvíc, protože toho Vysočina hodně nabízí,“ uvedl. Přestože druhá série zamíří tematicky i dalším směrem, stylem se od té předchozí lišit nebude. „Půjdeme ve stopách první řady. Nic zásadního měnit nebudeme. Pouze zlepšíme, co už fungovalo,“ řekl Fehu.

Kde se natáčel seriál Odznak Vysočina:

Ledeč nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou, Koňkovice, Kouty, Kounice, Dobrá Voda, Zbýšov, Jedlá, Stvořidla, Melechov, Kožlí

Seriálové případy většinou vychází ze skutečných příběhů. Tvůrci na Vysočinu však zasadili i zločiny, které se odehrály v jiných krajích. Mordy a další nekalosti budou snášet lidé z fiktivního městečka Veselá na Vysočině. V něm diváci poznají Ledeč nad Sázavou, Lipnici nad Sázavou, Koňkovice, Kouty, Kounice, Dobrou Vodu, Zbýšov či obec Jedlá.

Kromě Moniky Hilmerové se do rolí vyšetřovatelů vrátí také Simona Zmrzlá, Martin Hofmann, Michal Suchánek a Patrik Děrgel. „Ve druhé sérii se scenáristům podařilo dát postavám policistů takové masíčko. Ukazují jejich život okolo, zázemí i rodinu. A vlastně řeší i problémy lidí na policejní stanici. Dodává to seriálu další barvu. Není to jen další kriminálka, uvidíme, s čím se potýkají i samotní kriminalisté,“ popsal Děrgel.

Krása a syrovost. Nová kriminálka Odznak Vysočina vtáhne diváky do děje

Společnost původnímu týmu bude nově dělat plukovník Valter Kožíšek alias Pavel Řezníček, který do týmu přinese dusno. Seriál bude vysílat televize Nova každou neděli. Zároveň budou díly dostupné na Voyo. Druhá řada bude mít stejně jako první série celkem osm dílů.