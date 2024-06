Dlouholetý starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý bude kandidovat do senátu na Třebíčsku.

Starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý oznámil svoji kandidaturu za Sociální demokracii na senátora ve volebním obvodu Třebíčsko. „Jako starosta se každodenně setkávám s nejrůznějšími problémy. Mnohé dokážu vyřešit sám, některé ve spolupráci s kolegy z rady, zastupitelstva a s dalšími lidmi okolo sebe. Existují ale problémy, které jsou nad síly samosprávy,“ napsal při oznámení na sociální síti.

Vyjmenoval i věci, které ovlivňovat z pozice starosty nedokáže a jako senátor by takovou možnost měl. „Nedokážu zajistit chybějící praktické, dětské a zubní lékaře, nedokážu zabránit zhoršující se dostupnosti veřejných služeb na venkově, nedokážu zajistit dostatek energií za přijatelné ceny,“ u vedl současný starosta Okříšek s tím, že jako senátor by mohl ovlivňovat podobu zákonů a problémy venkova přenášet do centra.

Ryšavý chce být hlasem Třebíčska v Praze. „A kdo mě zná, ví, že dokážu být hlasitý,“ dodal.