Když Boris Kjulleněn projíždí večer přes Třebíč, prý jen kroutí hlavou. „Přes den to nějak funguje , ovšem ten pocit, kdy člověk stojí v jedenáct večer na červenou a nic nejede ani zleva, ani zprava a člověk stojí a stojí a stojí – to má až montypythonovské kvality. Můj názor – večer semafory vypnout každopádně,“ prohlásil mladý Třebíčan.

Jeho hlas byl jedním z mnoha, které Deník obdržel po výzvě, aby čtenáři zasílali své názory na nové, takzvaně chytré semafory. Ty v Třebíči fungují již několik týdnů. A právě jejich nepřetržitý provoz vyvolává asi největší polemiku. Nejen v zaslaných emailech, ale i na sociálních sítích. „Jako řidiči mi teď přijde, že když jezdím z Boroviny kolem Masaryčky a dál po Bráfce, jde to svižněji. Ve večerních hodinách ale naopak semafory často zastavují, i když už téměř nic nejezdí. Osobně bych je po osmnácté hodině vypnul a nechal je přes noc odpočinout,“ uvedl ve svém emailu Petr Novák.

Rozpaky z nových semaforů v Třebíči. Průjezd městem moc nezlepšily, tvrdí řidiči

Michal Novotný připojil ještě podrobnější rozbor. „S novými semafory rozhodně spokojený nejsem, hlavně s těmi na Znojemské ulici. Ano, ve špičce zde mají smysl, ale to je jen pár hodin ráno a odpoledne. V ostatní dobu a hlavně v noci a o víkendech dopravu jen brzdí. A to jak motoristům, tak pěším. Široko nikde není žádné auto a přijíždějícího řidiče donutí zastavit nebo téměř zastavit a opět rozjet, hurá ekologie! To samé u chodců: nic nejede, musí se zmáčknout tlačítko a čekat, než se rozsvítí zelená. Mimo špičku by tyto semafory, a nejen tyto, například ještě u Baumaxu a další, měly být úplně vypnuté, jen brzdí dopravu,“ svěřil se Deníku Novotný.

Ten zaslal i videozáznam, který pořídil v noci 7. října. „Je ze semaforu ve Znojemské ulici. Inteligentní semafor už z toho věčného svícení asi zešílel,“ lakonicky poznamenal Novotný ke snímku, kde semafor rychle přeblikává na všechny tři barvy.

Video: průjezd noční Třebíčí od čtenáře:

Zdroj: Michal Novotný

Na dotaz, kde se vzal nápad nechat zapnuté semafory čtyřiadvacet hodin denně, odpověděla policejní mluvčí Dana Čírtková. „Vzhledem k navrženému umístění některých semaforů, které řeší i přecházení chodců a nemožnosti zajištění rozhledů na čekací plochy, délky přechodů, které musí být řízeny a další, musí být tyto křižovatky trvale řízeny. Pro zajištění plynulého průjezdu městem a tvorbě takzvaných zelených vln, je žádoucí, aby byly v průtahu městem všechny křižovatky ve stejném režimu. Požadavek na umístění semaforů v místech, kde musí být semafory v režimu 24/7, vzešel z návrhu a požadavku města Třebíč. Dopravní inspektorát (DI PČR) vydal souhlas s navrženým řešením,“ uvedla Čírtková.

Jak vidí čtenáři dopravu v Třebíči? Své podněty mohou posílat redakci

Požadavek tedy vzešel ze města. To podle mluvčí Irini Martakidisové vycházelo z normy na projektování místních komunikací. „Důvodů je hned několik. Přechody jsou dlouhé, ochranný ostrůvek zde nejde zřídit, není na to místo. Je tedy nutné mít přechod řízený semaforem. Byla zpracována projektová dokumentace, na základě které se provedla realizace celé preference. Projektant byl rovněž vázaný dodržením všech norem a předpisů a povolení vyžadovalo kladné stanovisko i za DI PČR. Jiné varianty byly s DI PČR konzultovány ústně, ale bylo jednoznačně doporučeno toto řešení. To, že DI PČR odsouhlasilo návrh a požadavek města, je v pořádku, byla to investice vyvolaná městem a o stanovisko jsme v rámci povolovacího řízení DI PČR žádali. Tedy stručně – dodržujeme technické normy, vyhlášky a stanovisko DI PČR,“ uvedla Martakidisová.

Video: průjezd noční Třebíčí:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Podnětů od čtenářů bylo více, a ne všechny se týkaly nepřetržitého provozu. V tématu proto budeme pokračovat. Děkujeme za vaše názory, které můžete i nadále posílat na trebicsky@denik.cz.

Děkujeme i za hlasování v anketě v předchozím článku. Od 10. do 11. října vyjádřilo názor 240 lidí, z nichž 92 procent, tedy 220 respondentů, není s novými semafory spokojeno.