Státní silnice, tedy hlavní tahy, budou mít tomto roce na Vysočině tři výrazné „dopravní špunty“ . „Půjde o úseky mezi Pravíkovem a Božejovem na silnici I/34, dále mezi Golčovým Jeníkovem a Frýdnavou na silnici I/38 a hůř se pojede i kvůli pracem mezi Pohledem a Keřkovem na silnici I/19,“ vyjmenovala ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.

Pozor na policejní kontroly

Velmi výraznou stavbou je obchvat Velkého Beranova na krajské silnici II/602. Nově je zde provizorní most, v místě se řidiči zdrží. „Provoz kyvadlově řídí semafory. Tato varianta je jedinou možnou, aniž bychom musei provoz úplně přesunout na dálnici. Most je ovšem určený pouze pro osobní dopravu, vozidla do 12 tun a autobusy,“ zdůraznila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Upozornila, že zde bude policie namátkově dělat kontroly, jak řidiči povolenou tonáž dodržují.

Začala taky rozsáhlá oprava průtahu Třeští na krajské silnici II/406, ve finále se bude dělat úsek od křižovatky se silnicí směr na Stonařov po železniční trať. V současnosti je komunikace zatarasená od radnice po koleje.

S komplikacemi je nutné počítat v Havlíčkově Brodě, kde začaly práce na okruhu uvnitř města. Následovat bude rekonstrukce propustku v blízké obci Kraborovice. „Na přelomu dubna a května zahájíme rekonstrukci opěrné zdi v Radostíně nad Oslavou. A probíhají práce na hrázi rybníka v Radňově. Předali jsme staveniště pro rekonstrukci mostu ve Skuhrově,“ vyjmenovala Svatošová další, pro řidiče nepříjemná místa.

V okolí Třebíče jsou už tři uzavírky, které komplikují cestu na dálnici D1, do Jihlavy a směr Znojmo. Zavřené jsou totiž Okříšky, úsek mezi Rudíkovem a Oslavičkou a mezi Výčapy a Stříteží.

Odloženo

Otazník, jak už bylo řečeno, zůstává nad řadou oprav silnic nižších tříd, které patří kraji. Například úsek z Rozseče do Vidonína na Žďársku krajští silničáři zatím odložili. To stejné platí o silnici z Léskovce do Horní Vsi na Pelhřimovsku. Někde nově udělají méně metrů vozovky.

„Padesát na padesát je oprava Spojovací ulice v Třebíči. Pokud by k ní přece jen došlo, stihne ji firma udělat odhadem za dva týdny,“ zmínil třebíčský starosta Pavel Pacal. Připomeňme, že jde o ulici na okraji města u benzinky Shell v sousedství největších nákupních center v okrese a výpadovek na Znojmo a Dukovany.

Ředitel krajských silničářů Necid zmínil, že přípravu silničních staveb nyní ovlivňuje jednak méně peněz kvůli koronavirové krizi, ale svou roli sehrávají i další faktory, jako zda mají stavební firmy dost dělníků nebo jestli je vysoutěžená cena přiměřená. Přemrštěné nabídky obvykle neuspějí.

Letošní plánované opravy

Krajské silnice

· II/130 Vrbice - křiž. III/34731

· III/3469 Klouzovy - Vepříkov

· III/4042 Luka nad Jihlavou - Otín - křiž. II/602

· III/11262 Třeštice - Doupě - křiž. II/112

· III/11258 křiž. II/112 - Dobrá Voda – Rohovka

· II/132 Počátky - křiž. Heřmaneč

· III/3923 Tasov – Vaneč

· III/38710 hranice kraje - Rožná

· II/360 Střítež – Výčapy:

· II/353 Nové Veselí - obchvat

· II/353 Velký Beranov

· II/349 Svatoslav – Čechtín

· II/360 Oslavička – Rudíkov

· II/128 Salačova Lhota – obchvat

· II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1

· II/357 Strachujov – Jimramov

Zdroj: Kraj Vysočina a KSÚSV*

(*většina už se dělá nebo připravuje, některé ještě může investor odložit v závislosti na penězích)

Státní silnice

I/34 Pravíkov - Božejov

I/38 Golčův Jeníkov - Frýdnava

I/19 Pohled - Keřkov

obchvat Havlíčkova Brodu

obchvat Kámene

Zdroj: ŘSD**

(** výraznější akce)