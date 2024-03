VIDEO: Provoz na semaforech v Třebíči často zpomalí i řidič odbočující vlevo

Zmíněná světelná signalizace stojí v Třebíči u Alfy, tedy na křižovatce Znojemské, Demlovy a Okrajové ulice v Třebíči. Semafory tu nejsou dlouho. Město je sem nechalo nainstalovat loni v rámci výměny původních semaforů za chytré. „Jenže tyhle jsou asi chytré až moc. Opravdu netuším, proč se chovají tak zvláštně,“ zamyslel se mladý Třebíčan.

Semafor nesestává pouze z červeného, žlutého a zeleného světla, ale také z doplňkového světla v podobě šipky. Ta na rozdíl od jiných semaforů neukazuje směr pouze doprava, kdy je možné odbočit, i když na „hlavním“ světle svítí červená. U tohoto doplňkového světla je i šipka vpřed. A ta opravdu svítí také v době, kdy je na „hlavním“ světle červená – a auta by tudíž měla stát.

Není to však pevně dané. Signalizace je dynamická a reaguje na momentální intenzitu dopravy.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Hobza a podle něj i další řidiči se ale domnívají, že logická by na tomto semaforu byla jen doplňková šipka doprava.

„Ta by umožňovala odbočujícím autům pokračovat v jízdě na Demlovu ulici, i když by v hlavním směru byla červená. Vozy odbočující na Demlovku by nikoho neohrozily, žádný protisměr by nekřížily a křižovatku by okamžitě opustily. Nicméně v tomto případě je i šipka dopředu, takže auta pouští i rovně. V tom případě mi ale přijde, že toto doplňkové světlo je vlastně zbytečné,“ vysvětlil závěry svého pozorování Hobza.

„Tím, že zelená svítí i v okamžiku, kdy je na hlavním semaforu červená, je křižovatka vlastně průjezdná pořád. Naplno se směr zastaví teprve tehdy, kdy do křižovatky vjíždějí auta z Demlovy a Okrajové ulice,“ doplnil tento řidič.

Postřehy čtenářů k semaforům v Třebíči: zelená při odbočování jen problikne

Podle mluvčí vysočinské policie Dany Čírtkové je však semafor zcela v pořádku. „Semafor je doplněný o signalizaci se směrovými šipkami kvůli úspoře času v kolizních směrech. Tím je uspořen a využit čas, kdy se čeká na signál volno v opačném směru,“ uvedla Čírtková.

Laicky řečeno – zatímco auta ve směru od centra města mohou jet, auta jedoucí od Znojma stojí. A tedy čekají na signál volno. Červená svítí proto, aby auta jedoucí od centra nekřížila silnici odbočením do Okrajové ulice.

Dokládá to i video, které Deník pořídil přímo na místě. „Minimální čas, kdy svítí jednotlivé signály, je dán normou a na této křižovatce s dynamickým řízením také aktuální intenzitou dopravy v jednotlivých směrech. Může se zdát, že se jednotlivé signály střídají poměrně často, ale jak je patrné z přiloženého videa, je to čas pro odbavení třeba jen jednoho až dvou vozidel v daném směru,“ poukázala Čírtková na záznam.

Semafory potřebují servis. Třebíč hledá firmu, která je bude udržovat v chodu

Kdyby šipka povolující jízdu vpřed i během červené na semaforu nebyla nebo by byl nastaven delší čas, kdy svítí „normální“ zelená, dopravu by to podle mluvčí zkomplikovalo. „Odstraněním těchto doplňkových návěstidel nebo prodloužením času by vzrostl ztrátový čas průjezdu a snížila by se propustnost celé křižovatky,“ doplnila Čírtková.

Ta zároveň dodala, že nelze vyvozovat závěry z pozorování pouze jednoho průjezdného směru. „Je nutné posuzovat signalizaci komplexně v rámci celé křižovatky. Nesmí dojít ke vzájemné kolizi křižujících se směrů,“ sdělila mluvčí.