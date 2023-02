Jestli mám mluvit upřímně, tak ano, chutnalo mi více moje menu a není to vůbec tím, že bych proti Pavlíně něco měl.

Od Pavlíny jste dostal málo bodů proto, že se profesně pohybujete v gastronomii. Bylo podle vás takové hodnocení férové?

Čekal jsem, že se to určitě někomu nebude líbit, takže to byl její názor a já jí ho neberu. Bylo to její rozhodnutí.

V soutěži jste její taktiku bral s klidem, přesto by mě zajímalo, jak byste se zachoval, kdyby Pavlína vařila až po vás? Vrátil byste jí nízké obodování třeba proto, že ona byla v soutěži podruhé?

Vzhledem k tomu, že jsem férový člověk a šel jsem do tohoto pořadu čistě pro reklamu svému podniku, bodoval bych nejspíše dost podobně

Jste nyní ve městě populární osobností? Jinými slovy, poznávají vás lidé na ulici a zvýšila se třeba návštěvnost vašeho podniku?

Pár lidi mě na ulici zastaví a zeptá se na nějaké otázky, ale není to nic hrozného. Zatím jsme v bistru nic nepostřehli, co se týká návštěvnosti. Naštěstí k nám hosté chodí v hojném počtu.

Jak jste si natáčení užil a zůstal jste s někým ze soutěžících v kontaktu dodnes?

Natáčení se mi velmi líbilo, nejspíše bych do toho šel klidně znovu. Rozhodně ničeho nelituji, byla to super zkušenost. Ale v kontaktu zatím s nikým nejsem. (úsměv)