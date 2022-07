Vysočina nabízí skvělá místa na pěší výlety. Cyklotrasy, na kterých musí lidé pořádně zabrat, ale také hrady a zámky. Z profesního hlediska uvažuji tak, že je potřeba rozložit návštěvnost, aby lidé jezdili i na méně známá místa. A řekla bych, že jsou to i trendy, lidé si chtějí památku užít a vnímají to jinak, když je tam méně lidí. Já sama bych navštívila hrad Kámen, Roštejn, různá údolí a přírodní rezervace – Balinské údolí, Údolí Doubravky a Unesco památky, to je základ.

Musím říct a vždy to tak bylo, že velkou část turistů na Vysočině tvoří lidé z Vysočiny. Cestují mezi okresy. Druhou největší skupinou jsou Jihomoravané a velmi oblíbenou destinací se stáváme pro Středočeský kraj a Prahu. Hodně na ně cílíme naše kampaně a je vidět, že to funguje. Hodně sem jezdí třeba také lidé z Bratislavy.

Typický návštěvník Vysočiny je zhruba věková kategorie kolem třiceti, pětatřiceti let, nejčastěji k nám jezdí bezdětné páry. Následuje věková kategorie pětačtyřicet až padesát. Pro mě bylo překvapením, že kategorie 60 plus byla až čtvrtá nejčastější. Není pravda, že bychom byli jen pro starší návštěvníky, kteří si sem jedou odpočinout.

Překvapilo mě, že jste nezmínila jihlavskou zoo.

Zoologická zahrada je dle statistik nejnavštěvovanější turistický cíl Vysočiny. Loni zaznamenala obrovský nárůst a je i v první patnáctce celorepublikově. Naše kampaně pracují i s tímto turistickým cílem. Zoo je nádherná a z velké návštěvnosti a její obliby mám obrovskou radost.

Když se zeptám trochu jinak, dají se podle vás strávit dva týdny na Vysočině a každý den vidět nebo dělat něco nového?

Určitě. Na Vysočině můžete zažít pořádný adrenalin na trailech, klidnou procházku v Telči a nebo zajít na fantastický gastro zážitek do Jihlavy. Míst na výborné jídlo je tu hned několik. Program na čtrnáct dní lze s lehkostí sestavit i v menších lokalitách kraje.

Jak vlastně vnímáte destinační agentury, které vznikly v Jihlavě nebo na Pelhřimovsku? Mohou být jakousi prodlouženou rukou Vysočina Tourism?

Lépe bych to neřekla. Ve stručnosti by se dalo říct, že úkolem naší organizace je zvýšit povědomí o značce Vysočina. Destinační agantury tvoří program pro turisty, kterého cíl je udržet návštěvníka v našem regionu co nejdéle.

Odhadnete, jaká bude letošní turistická sezona? Budou lidé po dvou letech omezení cestovat spíše k moři, nebo budou chtít ušetřit a zůstanou v Česku?

Jsou dva úhly pohledu a může být rozdíl v tom, co si přeji a co reálně nastane. Pokud bude člověk smět vycestovat, asi první volbou pro něj bude dovolená u moře, ať je to Čech, Rakušan nebo Slovák. Samozřejmě, že nic nejde globalizovat a je mnoho lidí, kteří budou volit jinak. Ti přijedou sem. Sezona se vyvíjí a zda bude dobrá, nám řeknou až výsledky v říjnu. Už teď máme ale indicie od podnikatelů, že některé hotely hlásí plnou obsazenost i na srpen. Vysočina je podle odhadů CzechTourism v současné době druhý nebo třetí nejvíce obsazený kraj na léto.

Změnily dva roky koronaviru nějak turistickou mapu Vysočiny? Jsou místa, která turisté objevili, nebo naopak o jiná ztratili zájem?

Jisté je, že nám covid změnil návyky, a možná nám pomohl objevit právě nová místa v našem okolí. Než jsem přišla do Vysočina Tourism, pracovala jsem v destinační agentuře Koruna Vysočiny. Prostřednictvím sociálních sítí jsme si společně doporučovali neobjevená místa, která znají místní a ukazovali je ostatním. Povedlo se nám poměrně dobře zmapovat okolí. A zjistili jsme, že je co objevovat. A současně jsme inspirovali další lidi k objevování svého blízkého okolí.

Co negativní vlivy nedávné doby v oblasti turistiky?

Poměrně dlouhou dobu jsme nesměli navštěvovat kulturní zařízení, akce či památky. A to si nese svou daň dodnes. Bohužel jsme si odvykli navštěvovat akce. Necháváme naše rozhodnutí na poslední chvíli a někdy i váháme, zda platit vstupné za návštěvu památky, nebo si jen udělat foto zvenku.

Finanční motivace podporující cestovní ruch na Vysočině, zvýhodněné vstupné na památky nebo vouchery na dovolenou, jako v uplynulých letech nebudou?

Vouchery měly svůj smysl v době covidu. Jejich úkolem bylo rozpohybovat cestovní ruch na Vysočině. Letos se nic takového nechystá. Jsme v jiné fázi vývoje cestovního ruchu a hledáme nové nástroje. Jedním z nich je například zavedení turistické karty, která by měla přinést nejen výhody a slevy pro turistu, ale navázat spolupráci mezi subjekty na Vysočině. Je to v jednání. Podobná karta funguje již v Koruně Vysočiny, kde se podnikatelé propojili. Slevy a spolupráce tam fungují. Karta nám umožní rozptýlit návštěvnost v regionu a současně nám pomůže vytěžit z návštěvnosti výrazných památek či turistických cílů co nejvíce.

Turistická karta na Vysočině by platila na celém kraji?

Na turistické kartě aktuálně pracujeme a s jednotlivými partnery se domlouváme. Více informací zatím nemohu sdělit.

Co se ubytování týká, to je možné i na desítkách netradičních míst, mimo jiné na stromě nebo na vodě. To ale asi nebude pro ty turisty, kteří jedou na Vysočinu s cílem ušetřit, mám pravdu?

Rozhodně bych neřekla, že toto ubytování není pro každého. Pro každého není ani ubytovna, hotel či stan. Je to o úhlu pohledu, co je pro člověka komfort a co od toho očekává. Zážitek si vždy musíte zaplatit. Toto ubytování má svoji cílovou skupinu. Člověk platí za to, co je nevšední.

Tento typ ubytování ale úzce souvisí s tím, že Vysočina je klidným krajem. To by mohli lidé v dnešní hektické době vyhledávat a ocenit…

Naprosto souhlasím. Když se lidem povede vypnout mobil, mohou si zde skvěle odpočinout.

Co byste vzkázala čtenářům nyní, na začátku turistické sezony?

Aby si užili pohodové léto, ať ho budou trávit kdekoliv. Nejdůležitější je, aby ho trávili s lidmi, které milují a užili si ho naplno.

Ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová na výletě se psem.Zdroj: Se souhlasem Oľgy KönigovéOľga Königová



• Je jí 45 let



• Pochází ze Slovenska, nyní žije v Bystřici nad Pernštejnem



• Je vdaná a má dvě děti



• Ředitelkou Vysočina Tourism je od 1. října 2021, předtím vedla necelé dva roky destinační agenturu Koruna Vysočiny



• I letos bude objevovat Vysočinu, nejradši má hory, které se dají vyjet na kole