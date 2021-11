Ředitelem krajských silničářů je Radovan Necid. Bývalý starosta Velkého Meziříčí a krajský zastupitel.

Radovan Necid



* 54 let

* bydliště Velké Meziříčí, bývalý starosta města, krajský zastupitel

* ženatý

* ředitelem krajských silničářů je od 2.září 2019

* zájmy a záliby, hlavně práce, rekreační sport, knihy

Na začátek obligátní otázka, kterou dostáváte od novinářů asi pravidelně a možná vám už jde na nervy. Jak jsou silničáři na Vysočině na zimu připravení?

Jsou připravení jako vždycky. Přezbrojili jsme techniku, provedli důkladné kontroly našeho vybavení. Máme k dispozici celkem 134 sypačů, které musí v zimě zvládnout celkem 114 okruhů. Ve skladech na Vysočině máme momentálně zhruba 70 procent objednané soli. Posypový materiál postupně navážíme. Výhoda je, že posyp můžeme navážet postupně i během roku až do konce listopadu. Takže informace, která se objevila nedávno v jedné nejmenované televizi, že silničáři mají prázdné sklady není pravdivá. Byť dodavatelé z Německa měli zpočátku s dodávkami problémy, konkrétně s dopravou. Nasmlouváno a dodáno bude ještě 21 tisíc tun soli a 58 tisíc tun inertního posypu.

Nedávno se objevila informace, že na trhu je nedostatek aditiva AdBlue. Poznamenalo to i vaši techniku? Ptám se laicky, k čemu konkrétně je toto aditivum u vás potřeba a co to vlastně je?

Samozřejmě i my jsme to zaznamenali. Aditivum AdBlue potřebujeme do modernějších dieselových motorů. Je to roztok močoviny, nutný k provozu přibližně dvou třetin sypačů. Když není AdBlue, tak stroj nejede. Naštěstí jsme se stačili zásobit, ale musím připomenout, že i tady cena roste. Za pět let stoupla až trojnásobně. Dřív stál litr pět korun, dneska stojí sedmnáct. Navíc jdou nahoru i ceny dalších komodit, například železa.

Takže vaše technika žádné problémy nemá a je připravená vyjet, když bude třeba?

Když se vrátíme k technice, tak letošní zimní sezonu musíme zvládnout s technikou, jakou jsme používali loni. Nové vozy jsme sice vysoutěžili, ale kvůli situaci na trhu a pandemii covidu je dosud nemáme. Dodavatelé mají problémy. To je ale bohužel všude. Takže opět zopakuji - k dispozici bude pro letošní zimu v garážích Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 134 sypačů, asi stovka radlic a desítky kusů další mechanizace, sněhové frézy a nakladače.

Celá republika trpí další vlnou covidu. Jak se s ním potýkáte u vás?

Covid nám samozřejmě dělá starosti. Jak všude. Sledujeme jednání vlády. Od pondělí platí zase nová pravidla, takže musíme zavádět přísná bezpečnostní opatření, aby se nám řidiči covidem nenakazili.

Kolik kilometrů silnic musí krajští silničáři v zimě zvládnout?

Během letošní zimy budeme na Vysočině udržovat celkem 4708 kilometrů silnic rozdělených do 114 okruhů. Největší část, to je 2885 kilometrů budeme sypat inertem. Chemicky ošetříme 1575 kilometrů. Zbývajících 248 kilometrů budeme pouze plužit. Neudržovaných silnic na Vysočině bude v zimě 275 kilometrů.

Úkolem silničářů je na udržovaných úsecích zmírňovat následky zimy ve stanovených časových lhůtách. Do tří hodin od spadu sněhu nebo výskytu jiné situace musí být upraveny silnice I. třídy a vybrané klíčové tahy silnic II. třídy, na údržbu silnic II. a vybraných silnic III. třídy mají silničáři šest hodin, ostatní silnice musí být uklizeny do 12 hodin. Ve srovnání s loňskou zimou pár udržovaných kilometrů přibude. Nové silnice, přeložky a obchvaty.

Který zimní měsíc je pro silničáře nejnáročnější?

Nejvyšší výkony jsou v lednu, pak v prosinci, následuje únor, březen. Vysočina je ovšem specifická tím, že má 704 obcí a do každé vesnice je jedna, dvě nebo tři cesty, síť máme snad nejrozšířenější v republice. Víc kilometrů mají i jiné kraje, třeba Středočeský, ten ale zimní údržbu zadává, my si ji děláme sami.

Jakmile zasněží, ozývá se z médií, a teď trošku píchnu do našich řad, že na silnicích je kalamita. Co je to ale doopravdy ta kalamita? V jednom vtipu se říká, že v Praze je kalamita ve chvíli, kdy u muzea napadne deset centimetrů a zůstane ležet.

Kalamitní situace vzniká mimořádnou změnou povětrnostních podmínek, která způsobí nadměrný spad sněhu zpravidla spojený se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost pozemních komunikací na většině území Kraje Vysočina. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací po dobu kalamitní situace se provádí operativně podle vývoje povětrnostní situace.

V případech, kdy vozidla stojící na pozemních komunikacích tvoří překážku silničního provozu, která omezuje nebo znemožňuje provádění zimní údržby pozemních komunikací, může správce komunikací se souhlasem policie v souladu s ustanovením zákona o provozu na pozemních komunikacích, odstranit vozidlo z komunikace na náklady toho, kdo překážku způsobil.

Jste na zimní údržbu sami nebo vám pomohou technické služby ve městech?

Je to naopak. My v zimě udržujeme silnice v majetku Kraje Vysočina a pro stát. A pokud nás město či obec požádá, udržujeme i silnice v jejich majetku. Samozřejmě to něco stojí. Menší obce si ale většinou pomůžou samy. Stává se, že je v zastupitelstvu zemědělec a ten má traktor, na vesnici se znají a pomůžou si. Ale v posledních letech, kdy začaly mírné zimy, bývá častým problémem někoho najít. Kdo má podepsanou smlouvu s městem, musí držet pohotovost, čeká, kdy mu někdo zavolá. A když se nejezdí, nevydělá ani korunu a nemůže si dát ani jedno pivo nebo svařák. Na druhou stranu je pravda, že nějakých 250 kilometrů silnic neudržujeme. Některé si upravují samy obce, projede jim to někdo ze vsi, kdo má traktor a pak tudy mohou jezdit i místní.

Po vašich zkušenostech z minulých období, jakou zimu předpokládáte letos?

Jaká bude zima letos to si ani netroufám předpovědět. Ta poslední měla být dlouhodobě mírná a nakonec se nám pořádně prodražila. Nejhorší byl leden a únor. Zatímco zima 2019 - 2020 nás přišla na 167 milionů korun, ta zatím poslední na 226 milionů korun.

Opravdu miliony? Radši se ptám, lépe je dvakrát se zeptat, než to jednou špatně napsat.

Ano u nás se počítá rovnou v milionech. Roční rozpočet máme miliardu 200 milionů. Technika stojí peníze, rostou náklady na mzdy, ale pokud si chceme udržet dobré a schopné zaměstnance, musíme jim za práci zaplatit. Uvidíme, jak to bude letos. Samozřejmě hledáme úspory kde se dá. Kvůli zdražování energií i pohonných hmot a všeobecnému zvyšování cen.

Takže jinak, jakou zimu byste si přál? Zasněženou a mrazivou, nebo raději bez sněhu?

Nejhorší zima je taková, kdy se teplota pohybuje kolem nuly. Vypadá to zvláštně, ale je to tak. V Alpách, kde pořád mrzne a občas zasněží, jsou tamní silničáři vysmátí. Za teplot kolem nuly, kdy střídavě taje a pak mrzne se ničí vozovky, praská povrch, silničáři mají plné ruce práce. Na Vysočině je to pravidlem, že se tu mrazové cykly střídají. Za zimu je jich na Vysočině až 150. Na takové jižní Moravě, tam je situace zase jiná, mrzne tam daleko méně. Zima není v celé republice stejná, liší se kraj od kraje.