Vojtěch Poskočil z Třebíče je cukrář. Přesněji řečeno – cukrář, který rád cestuje po zajímavých místech. A zároveň o nich umí zajímavě vyprávět. Což ho přivedlo k myšlence, že bude lidem dávat cestovatelské tipy a k tomu vždy navštíví nějakou dobrou cukrárnu či kavárnu. „Bavím se tím od letošního února. Kamarádce jsem vykládal, jak pojedu do Wroclawi a co vše tam mají. A ona mi říkala: ‚Ty bys mohl dělat nějakého průvodce.‘ Mně se to pak večer rozleželo v hlavě. Tohle mi řekla v pátek, v sobotu jsem to vymyslel, v neděli mi kamarádka navrhla logo, v úterý se to lepilo na auto a ve čtvrtek jsem jel. Já mám vždy takové nápady, které chci okamžitě zrealizovat,“ směje se příjemný mladík.

Dosud takto navštívil na čtyřicet míst na Moravě, ve Slezsku a Polsku. O svých cestách pravidelně informuje pod hlavičkou Cakeboss na cestách, tedy něco jako Šéf dortů na cestách. Jen na facebooku už má 1700 fanoušků. „Zabere to hodně času, ale nelituji toho. Snažím se příspěvky zveřejňovat v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Tedy třikrát týdně, aby to mělo pravidelnost. Kolikrát na tom výletě ještě sedím v kavárně a sepisuju to, aby to stihlo vyjít tentýž den,“ popisuje Poskočil.

Pro něj je cestování jakýmsi únikem ze stereotypu. Od středy do pátku totiž dělá téměř nonstop dorty. „Jsem zavřený ve výrobně a pracuji. Ale jakmile skončím, vyrážím na cesty. Baví mě poznávat a zjišťovat si různé zajímavosti. Prvotní nápad byl, že bych dělal jen ty památky, doporučoval nějaká zajímavá místa, kam by lidé mohli vyrazit. A když se to spojí s jídlem, je to ještě zajímavější,“ vysvětluje cukrář.

Největší odměnou jsou pro něj pozitivní reakce čtenářů. „Právě to mě nabíjí. Teď mě potěšilo, když mi napsala paní, že s dcerou jela do Jeseníků. Tam jsem doporučoval Jiříkov s moc hezkou malou kavárničkou Jiříkovská pecka. Jiříkov je úplně malinkatá, úplně zapadlá vesnička. A ta paní s dcerou tam vyrazily na základě mých zkušeností. Jely do té kavárničky a byly z toho úplně nadšené,“ objasňuje Poskočil.

Ten často zamíří i do Polska. „Třeba v Krakově nebo Wroclawi už mají moderní cukrárny, kde dělají zákusky, na které jsme víc zvyklí. Ale pořád tam mají také své národní zákusky. Jsou takové obdélníky, které krájejí jako buchtu,“ říká cukrář s tím, že on sám spíše upřednostňuje sladkosti, které známe my.

Poskočil ale není jen milovníkem cestování a dobrého jídla. „Líbí se mi vážná hudba, a proto jsem byl na Smetanově Litomyšli. O té jsem napsal, stejně tak i o místní cukrárně. A na základě toho se mi ozvali z Hudebního festivalu Znojmo. A divili se, že jsem cukrář, docela mladý, a přitom poslouchám vážnou hudbu. Jestli bych tedy nepřijel. Teď to byl devatenáctý ročník a já byl historicky první influencer, kterého si pozvali. Ve Znojmě jsem to ale neměl spojené s jídlem, tam šlo hlavně o tu hudbu,“ uvádí mladý muž.

Vojtěch Poskočil (nar. 1989):

Vyučený kuchař-číšník, později cukrář, na Hotelové škole Třebíč.

V Třebíči vlastní výrobnu dortů s originálními motivy.

Kromě vlastního projektu Cakeboss na cestách nyní spolupracoval i s Destinační kanceláří Třebíčsko, která ho požádala, aby navštívil dvanáct kaváren a cukráren na Třebíčsku. O nich psal do facebookového seriálu Sladké putování.

Sice teď použil módní slovo influencer, ale sám si není jistý, zda se může takto označovat. „Často mě takto někdo nazývá, i když se tak úplně necítím. Ale nedávno jsem poslouchal jednoho skutečného influencera na youtube. A ten říkal, že je úplně jedno, jestli toho člověka sleduje pět set lidí, nebo pět set tisíc lidí. Prostě je tam určitá skupina, kterou ovlivňuje. A pokud podle mého návodu ti lidé cestují, tak je asi ovlivňuji. Takže asi influencer jsem,“ přemýšlí Poskočil.