Mezi ně patří třeba Jan Novotný. Ten princip sdílených kol zná, využil ho v italském Milánu či francouzském Toulouse. „Jenže tam je to samá rovina. Myšlenka bikesharingu je dobrá, ale nejsem si jistý, zda půjde naplno využít i v Třebíči. Zdejší reliéf je totiž pro cyklisty opravdu náročný. Dobře se pojede při cestě z centra do sídliště Za Rybníkem nebo třeba na Nové Dvory. To je po rovině. Ale nedovedu si představit, že by si někdo kolo půjčil na cestu z Domků na Hájek. Spíš sjede jen z kopce dolů a kolo nechá na náměstí,“ uvedl tento cyklista.