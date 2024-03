Podle ní sdílená kola šetří čas i peníze. „Je to rychlý způsob přepravy, přitom je zdarma. Třebíč je relativně malá, a tak se mi nikdy nestalo, že bych na kole jela déle než čtvrthodinu, po které bych musela za výpůjčku platit,“ uvedla mladá žena, která ale na tomto způsobu vidí i negativa. „Problémem Třebíče je její kopcovitost. Než šlapat k nám na Hájek na běžném kole, tak to radši půjdu pěšky. Taky se mi nelíbí, jak se na některých stanovištích kola hromadí natolik, že zasahují do chodníku. Tak by to určitě být nemělo,“ uvedla Hoffmannová.

Nasednout na kolo, rychle se proplést provozem, pak ho odstavit a víc už se o něj nestarat. To je princip sdílených bicyklů , které už téměř rok jezdí po Třebíči . „Ze začátku jsem tomu moc nedůvěřovala, ale postupně jsem si na ta kola zvykla. Dívala jsem se do mobilu na tu jejich aplikaci a docela mě překvapilo, že jsem loni zvládla asi šedesát výpůjček,“ podotkla Anna Hoffmannová.

Podle starosty Pavla Pacala byl pilotní rok úspěšný. „Registrovalo se přes 3500 uživatelů, kteří provedli více než 31 tisíc výpůjček. Ukázalo se, že kola mají v Třebíči opodstatnění a využití, a budeme je proto používat i nadále,“ vysvětlil Pacal důvod prodloužení smlouvy.

Podmínky výpůjček ani počet bicyklů se nemění. „Město i nadále uhradí všem uživatelům prvních patnáct minut. Na čtyřiceti stanovištích v Třebíči bude opět osmdesát mechanických a deset elektrických kol,“ doplnil Pacal s tím, že přes zimu bylo kol k dispozici méně. „Kol teď není v ulicích tolik jako v letních měsících. Často jsme dostávali dotazy, proč jsou k dispozici i v zimě. Zkrátka jsme chtěli vyzkoušet, zda o ně bude vůbec zájem. A musíme říct, že výpůjček ani v zimě nebylo málo. Když to dovolí počasí, lidé na nich jezdí,“ dodal starosta.

Kola v Třebíči provozuje firma Nextbike, jejíž marketingový manažer Dan Rambousek je se zkušebním rokem také spokojený. „Mile nás překvapilo využívání elektrokol. Těch je v třebíčské flotile deset, jejich výpůjčky se ale na celkovém počtu podílely třiceti procenty,“ uvedl Rambousek, který ale neuvažuje nad tím, že by se počet kol v Třebíči rozšířil. „Bylo to předmětem jednání, nicméně Třebíč se rozhodla pro stejné schéma jako v pilotním roce a my to plně respektujeme. Rozšíření flotily se však samozřejmě nabízí, protože poptávka je veliká,“ zamyslel se šéf marketingu.

Sdílená kola v Třebíči Mechanická kola: Jednorázové jízdné do 15 minut zdarma, za každých dalších započatých 30 minut 25 korun. Elektrokola: Jednorázově za každou minut 1,50 koruny. Pro půjčení kola je potřeba mít aplikaci v chytrém mobilním telefonu, nebo kolo odemknout telefonátem na infolinku. Aplikace funguje i v dalších městech, kde Nextbike kola provozuje.

V tomto ohledu by bylo možné uvažovat i o určitých změnách ve stanovištích, případně i v jejich rozšíření do okolí Třebíče. „Stanoviště budou zatím také stejná. V průběhu roku se ale mění podle požadavků obyvatel a podle toho, kde jezdí nejvíce kol a kde se nejvíce vrací,“ vysvětlil starosta Pacal s tím, že zatím o kola vážněji neprojevily zájem ani přilehlé obce či místní části Třebíče. „My se tomu však nebráníme. Pokud budou od nich v tomto ohledu nějaké požadavky, lze stanoviště po domluvě flexibilně přesouvat,“ uvedl Pacal.

Nextbike provozuje svá kola v celkem čtyřiatřiceti městech po celé republice. Třebíč je zhruba stejně velká jako Písek a Přerov. V tom prvním využívají sdílená kola NextBike dva roky, v Přerově stejně dlouho jako v Třebíči. Rambousek může tedy srovnávat. „Pilotní rok v Písku by se dal hodnotit jako velmi podobný tomu v Třebíči. Tam jsme ale nestartovali s hybridním systémem mechanických kol i e-kol. Písek na elektrokola najel až letos,“ popsal Rambousek. „V Přerově je systém robustnější, máme tam 140 mechanických kol. Důležitou roli hraje reliéf města a jeho cykloinfrastruktura, která je na vyšší úrovni. Nemůžeme tedy města spravedlivě porovnat. Přerov se velmi rychle stal top městem v ekosystému Nextbike s průměrem šesti výpůjček na jedno kolo denně,“ prohlásil manažer.

VIDEO: Sdílená kola v Třebíči: lidé je využívají hlavně na cestu z kopce

Na rozdíl od Třebíče však v Přerově i přes jeho mnohem lepší krajinný ráz a mírnější podnebí odmítla radnice provozovat kola i v zimě. „Je to podle mě škoda. Využívala by se i přes méně příznivé klimatické podmínky hojně. A mělo by to být i cílem – kolo pro dopravu městem není sezonní záležitost. Třebíč jde dobrou cestou a věřím, že Přerov to v příštích období také aplikuje,“ usmál se Rambousek.