Cesta na kole je ve městě mnohdy rychlejší než jízda autem. A co teprve, když se o kolo nemusíte nijak starat – prostě si ho jen půjčíte na jednom místě a vrátíte na jiném. To je princip bikesharingu, tedy sdílených kol, která už měsíc fungují v Třebíči. Používat se je naučil i Antonín Nedvěd. „Jezdím na nich poměrně často, tak třikrát do týdne,“ potvrdil Nedvěd.

Ten bydlí v Třebíči ve čtvrti Horka-Domky, která je na kopci. „Většinou kolo volím pro cesty z kopce, domů jdu procházkou. Výhodou je, že prvních patnáct minut výpůjčky je zdarma. To mi vždy bohatě stačí. Zkoušel jsem na nich dojet i k plovárně na Polance, kam budu chodit v létě. Vychází to akorát na tu čtvrthodinu, takže je rád budu využívat i na cesty tam,“ popsal Nedvěd.

V kopcovité Třebíči lidé uvažují podobně jako on. Podle statistik je největší zájem o půjčení na výše položených místech. „Kola si lidé hodně půjčují v Modřínové ulici, u Aquaparku Laguna a v ulicích Františka Hrubína a Viktorinova. Nejvíce je vracejí na Karlově náměstí, Žerotínově náměstí, u autobusového nádraží a v ulicích Smila Osovského a Modřínová,“ vypočítala mluvčí města Irini Martakidisová.

Kromě Modřínové ulice se všechna místa, která zmínila, nacházejí v centru, tedy v nejníže položené části města. Na druhou stranu, Modřínová leží ve stejné výškové úrovni jako aquapark, ulice Františka Hrubína i Viktorinova. Tato stanoviště sdílených kol jsou na největším třebíčském sídlišti Hájek. Je tedy možné, že lidé využívají kola i k přesunu po Hájku – tedy po rovině.

Podle Martakidisové zatím provozovatelé bikesharingu v Třebíči nezaznamenali žádné problémy. „Jen na základě podnětů přímo od obyvatel byly upraveny dvě stanice pro výpůjčku. Prozatím je ale brzy na nějaké vyhodnocení, protože v dubnu velmi často pršelo a byla zima. Přesto je počet lidí, kteří kola využívají, celkem vysoký,“ uvedla mluvčí.

Bikesharing v Třebíči zatím zachycuje drápky, ne každý mu rozumí. „Stalo se mi, že jsem šel kolem jednoho ze stanovišť, u kterého stáli dva lidé. Slyšel jsem, jak jeden z nich tomu druhému vysvětluje, k čemu ta kola jsou,“ sdělil Antonín Nedvěd.

V Třebíči lze vypozorovat, že uživatelé sdílených kol jsou téměř vždy mladšího věku. O tuto novinku se ale zajímají i ti starší. „Docela mě to zaujalo. Člověk nemusí čekat na autobus a pokud vím, tak se dají půjčit i elektrokola. Na těch by se daly zvládnout i ty naše kopce. Jenže já na kole nejel už dobrých třicet let, tak nevím, zda bych se do toho teď zase dostal,“ sdělil svůj poznatek osmašedesátiletý Josef Nováček.

Přidal ale ještě jeden postřeh. „Všiml jsem si, že někde ta kola občas překáží. Na Karlově náměstí nebo u Billy je prostor, tam to není problém. Často ale chodím přes Žerotínovo náměstí nebo kolem autobusového nádraží. Tam už to bývá horší. Hlavně u nádraží kola občas stávají na chodníku přímo u přechodu, dokonce i v tom pásu pro nevidomé. Tohle by se určitě dít nemělo. Zdravý člověk to obejde, ale slepec do nich může vrazit a vozíčkáři překáží. Jednou jsem zkoušel ta překážející kola posunout, ale hned začala pípat,“ doplnil Nováček.

Sdílená kola v Třebíči v dubnu 2023, po prvním měsíci užívání:

Kola si půjčilo 2077 lidí, z toho elektrokola 534.

Rekordmanem je člověk, který si kolo půjčil během měsíce 40x.

Na kolech ujeli 1950 km.

Průměrný nájezd na jednu výpůjčku byl 939 metrů.

Průměrná doba půjčení činila 13 minut.

Nejvíce výpůjček systém zaznamenal 26. dubna.

(ze statistik poskytnutých městem Třebíč)

K jízdě lidem stačí pouze aplikace NEXTBIKE, která je ke stažení zdarma. Prvních patnáct minut použití kola dotuje město a pro uživatele je zdarma, každých dalších 30 minut jízdy stojí 25 korun. U elektrokol je cena půjčení 1,50 Kč za minutu.