Už jen zhruba měsíc zbývá do okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány zimního stadionu v Třebíči. Dva roky pak bude schovaný pod lešením, aby se následně ukázal ve zcela nové podobě. Hokejistům Horácké Slavie tak „ve starém“ zbývá už jen posledních několik zápasů. „Tu nostalgii už jednoznačně cítíme, ale ruku v ruce s ní jde i to těšení se na nové prostory,“ usmál se obchodní manažer klubu Dan Šlapák.

Pacal sdělil, že v těchto dnech skončila lhůta pro podání námitek týkajících se výběrového řízení na zhotovitele stavby. „Námitku ale nikdo nepodal. Nyní se doplňují nezbytné věci k tomu, aby mohla být podepsána smlouva se zhotovitelem. K tomu dojde devatenáctého března. Sdružení společností, které zvítězily ve veřejné zakázce, je už na zahájení prací připravené,“ vysvětlil Pacal.

Třebíčští hokejoví fanoušci pozor: opět se mluví o opravě zimního stadionu

Stavebníci se do revitalizace pustí v momentě, kdy skončí hokejová sezona. „Muži Horácké Slavie budou hrát první kolo play-off, které začíná devátého března v Litoměřicích. Mezitím ještě junioři hrají nadstavbovou část své soutěže. Klidně se tady může hrát ještě začátkem dubna. Ale úplně nejzazší termín, kdy by všichni postoupili až zcela do všech možných finále, je polovina dubna. To se však úplně nepředpokládá. Osobně očekávám, že práce začnou kolem devátého dubna,“ uvedl dále starosta.

Zimní stadion v Třebíči se zatím opravovat nebude, cena by byla neúměrná

Třebíč se tak ocitá v podobné situaci jako nedaleká Jihlava. Ta nyní staví zcela novou multifunkční halu, kde bude hrát tamní Dukla. Její hráči jsou nyní také v azylu. Na rozdíl od Jihlavy se ale v Třebíči neplánuje žádné slavnostní rozloučení se stadionem. „U nás je stadion v době, kdy se nehrají mistrovská utkání, volně přístupný. Lidé se tedy mohou přijít podívat nostalgicky do hlediště. Nepočítáme s tím, že by došlo k nějakému rozebírání vnitřního vybavení třeba jako v Jihlavě, kdy si lidé mohli v souvislosti s rozloučením se starým zimním stadionem koupit na památku například sedačku. Naše sedačky jsou navíc úplně jiné, ve formě dřevěných lavic. Taková sedačka by asi nikomu k ničemu nebyla,“ podotkl Pacal.

Rekonstrukce „zimáku“ v Třebíči vyjde na půl miliardy. Opravy začnou v dubnu

Na zimní stadion chodí mimo mistrovské zápasy i trochu netradiční návštěvníci – malé děti z blízké mateřské školy v Cyrilometodějské ulici. „Máme program Zdravá školka, takže jsme hodně zaměření na sport. Děti sledují hokejisty, jak trénují. Baví je to, ale ještě jsou samozřejmě malé, takže nevědí či nevnímají, že nyní bude stadion zavřený. Nám učitelkám bude trochu líto, že už sem s nimi nebudeme moct chodit, ale pak zde na druhou stranu bude lepší prostředí. Stadion bude hezčí, novější a bezpečný,“ zamyslela se jedna z učitelek Hana Sedláčková.

Podle její kolegyně Evy Píšové někteří z chlapců chodí do hokejové přípravky. „Kluky hokej zajímá. Zároveň vidí, jak mají poslouchat, jak jsou hráči disciplinovaní. Ukazujeme jim, jak hokejisté poslouchají na povel,“ doplnila Píšová další důvod, proč děti z Cyrilometodějské občas navštěvují tréninky mužů.