Ke společnému rozhodnutí dospělo osm obcí po jednání s Krajem Vysočina, jemuž uvízlo v ruské bance nejvíc peněz, přes dvě miliardy korun.

„Společný postup je projevem vůle snížit v maximální možné míře rizika, která by mohla ohrozit transakci prodeje úvěrového portfolia České spořitelně v objemu zhruba čtyřiceti miliard korun. Chceme se tak co nejvíce přiblížit k vyplacení pohledávek ve výši zhruba pětadevadesáti procent, jak avizuje insolvenční správkyně,“ uvedli v společném prohlášení zástupci samospráv.

Návrh předložili obcím primátor Jihlavy Petr Ryška či hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Z jižní Moravy se k němu připojily například Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku. „Věříme správkyni konkurzní podstaty, že dostaneme zpět víc jak devadesát procent peněz,“ uvedla starostka Hrušovan Eliška Volná.

Hrušovanští postrádají zhruba pětadvacet milionů korun, peníze zmrazené ve Sberbank museli zatím nahradit úvěrem. „Díky tomu jsme mohli dokončit rozsáhlou rekonstrukci v Mlýnské ulici,“ dodala Volná.

Kromě Hrušovan se vzdaly původních námitek i Komořany na Vyškovsku, Kobylnice na Brněnsku, město Jaroměřice nad Rokytnou, Uherský Ostroh, Bílá Voda, Řepiště a Nýdek. Tedy posledních osm obcí z původních třiceti.

Předcházela tomu individuální jednání, která s nimi v minulých týdnech vedla správkyně. „Vysvětlili jsme si, že nabídnutá cena za úvěrové portfolio Sberbank CZ Českou spořitelnou je velmi dobrá, a pokud se by se nám nepodařilo transakci úspěšně dokončit, museli bychom vypsat nové výběrové řízení. Nová nabízená cena jiným kupcem by ale zdaleka nebyla tak příznivá a ještě by došlo k výraznému časovému posunu vypořádání pohledávek věřitelů,“ upozornila Lužová.

V Hodoníně reagovali samostatně

V předstihu se už vzdali požadavků na účast ve věřitelském výboru v okresním Hodoníně, jemuž zůstalo ve zkrachovalé bance sto dvacet milionů korun. Tamní představitelé tak reagovali na výzvy správkyně Lužové, aby svými požadavky neblokovali slibný prodej banky České spořitelně.

„Od účastí ve věřitelském výboru jsme si slibovali víc informací. Neviděli jsme ale, že by se to mohlo podařit, navíc právní služby také něco stály. Nechtěli jsme také blokovat další postup,“ uvedl vedoucí hodonínského odboru ekonomiky a financí Marián Maňák.

Pro jistotu si Hodonínští zřídili krátkodobý provozní úvěr. Sáhnout do něj dosud nemuseli, investice zatím stačí hradit ze zbylých peněz. „Pokud se naplní předpoklady, že peníze získáme zpět v druhé polovině roku, nebudeme muset úvěr ani čerpat. Nezbývá nám nic jiného, než věřit, že dostaneme přes devadesát procent částky,“ dodal Maňák.

Poradit si zatím umí i v Hevlíně na Znojemsku, obci se zhruba čtrnácti sty obyvateli zůstalo ve Sberbank kolem dvaceti milionů. „Zatím nás to v investicích nijak extrémně neovlivnilo, problém by mohl nastat do budoucna, kdy plánujeme velké projekty. Poněkud mě nyní jen znejistěly zprávy o problémech bank ve světě, snad se tomu vyhneme a peníze získáme zpět,“ zamýšlel se tamní starosta Lubomír Hort.

Příklady obcí s penězi uvízlými ve Sberbank



Hodonín 120 milionů, Hrušovany nad Jevišovkou 25 milionů, Hevlín 20 milionů, Jihlava 160 milionů, Třešť 23 milionů, Žďár nad Sázavou 60 milionů, Chotěboř 100 milionů, Jaroměřice nad Rokytnou 20 milionů, Kraj Vysočina 2,4 miliardy. Celkem zhruba 30 obcí s částkou přes 40 miliard korun

Získání peněz ze Sberbank se správkyni Jiřině Lužové jeví nyní ještě optimističtěji než před časem. „Za předpokladu, že nyní dojde k úspěšnému vypořádání prodeje úvěrového portfolia České spořitelně a při zachování současné míry úročení hotovosti Sberbank CZ očekávám, že výtěžek z prodeje bude postačovat k plnému uspokojení věřitelů v první a druhé skupině a s velkou pravděpodobností k více než 95 procentnímu uspokojení věřitelů ve třetí skupině, tedy krajů, měst, obcí a velkých společností. Je dokonce možné, že míra uspokojení věřitelů ve třetí skupině bude téměř 100 procent,“ počítala Lužová.

Věří, že k uzavření transakce s Českou spořitelnou by mohlo dojít na počátku dubna. Poté by klienti byli převedeni pod novou banku. „K vypořádání pohledávek všech věřitelů formou částečného rozvrhu by se mohlo uskutečnit v posledním kvartálu letošního roku,“ dodala Lužová.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. Česká národní banka jí na začátku května pravomocně odebrala licenci a soud ji poté poslal do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila Česká národní banka 28. února kvůli zhoršení situace Sberbank CZ po odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Nejhodnotnějším aktivem Sberbank je přes třiačtyřicet tisíc úvěrů. Banka má asi 3 800 dlužníků z řad právnických osob a 31 500 dlužníků z řad fyzických osob, z nichž je 13 300 dlužníků z hypotečních úvěrů.