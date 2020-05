Jako ideální způsob, jak si zavčas zajistit dříví na zimu. Tak lidé berou samovýrobu ve státních lesích a za normálních okolností ji hojně využívají. Velký zájem je o ni i na Třebíčsku. Jenže v době koronavirové krize ji stát zastavil, a to z obavy, aby se mezi lidmi při práci v lese zbytečně nešířila nákaza Covid-19. Teď zákaz padl.

„Samovýroba ve státních lesích by měla být povolena již nyní. Pokud jde o činnost, při které pobývá na jednom místě nejvýše deset osob a zachovávají odstup od jiných osob nejméně dva metry, pak nepředstavuje z epidemiologického hlediska riziko,“ sdělil Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Hlavně kůrovcové souše. Ale lze i tvrdé dřevo

Samovýrobci těží především kůrovcové souše. Není to ale podmínkou, jak ukazuje příklad pana Josefa z obce na Moravskobudějovicku. Doma už má nachystané místo pro osm kubíků dřeva, bude brát tvrdé. „Domluvil jsem se se známým. On uzavře smlouvu na lesní správě Lesů ČR, vezme ještě jednoho kamaráda s autem, společně naděláme kulatinu a rozporcujeme ji na metry. Doma si to už zpracuju a naštípu. Hlavně, že bude dříví od jara schnout,“ řekl.

Dříví už mohl mít doma, jenže to těsně nestihli, s termínem se trefili právě do začátku koronakrize.

Lesní správci takovou činnost vítají a už registrují příval žádostí. Shodují se, že lidé často vyčistí místa, kam se nedostanou stroje. A samovýrobci zase mají dřevo za levno. Spokojenost je na obou stranách.

Samovýroba má svá jasná pravidla, uvedená ve smlouvě. Samovýrobci těží stromy vyznačené lesníky, jiné nesmí. V některých případech zpracují zbytky po hlavní těžbě. Bývá to hlavně u listnáčů, které už nejde využít průmyslově a jinak by bez užitku zůstaly v lese.

Cena závisí na typu dřeviny

Na základě smlouvy uzavřené s Lesy ČR můžou samovýrobci ročně zpracovat až dvě stě kubíků dříví. „Navíc je možné díky letošní novince odebrat až padesát kubíků kalamitního dřeva na fyzickou osobu,“ uvádí podnik Lesy ČR.

Platný ceník samovýroby je na jeho webových stránkách. Kolik lidé zaplatí za metr krychlový, se odvíjí od takzvané hmotnatosti a skupiny dřevin. Například kubík smrkových a borových souší se pohybuje v cenovém rozpětí od třiceti do sto padesáti korun. Listnaté tvrdé dřevo pak od sedmdesáti do 450 korun. V ceně je už započítaná jednadvacetiprocentní daň.

Je to důležité

Jak velký je zájem o samovýrobu ve státních lesích, dokládají čísla. Loni do ní podnik v celé republice zadal 388 tisíc kubíků dříví, což je skoro dvojnásobek objemu z předchozích let. „Pro letošek plánujeme tímto obchodním kanálem prodat opět více než 350 tisíc kubíků,“ vypočítala mluvčí Jouklová. Celkem v roce 2020 plánují státní lesy na Třebíčsku vytěžit víc jak 260 tisíc kubíků dříví, z toho bezmála deset tisíc formou samovýroby, což je přes 3,6 procenta.

I když objem takto prodaného dřeva není pro podnik zásadní, považuje i tento způsob za důležitý. „A veřejnost ho oceňuje,“ dodává mluvčí. Vše ostatní dělají smluvní partneři nebo si státní lesy těží ve vlastní režii.