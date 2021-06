Dukovany – Nyní fotbalisté čekají, až budou moci naplno obonovit všechny svoje aktivity. "Vyčkáváme až tahle doba přejde a vše se vrátí do normálu. Ale jinak se samozřejmě budeme připravovat na novou sezónu,“ uvedla Denisa Pislcajtová. Třebíčskému deníku ráda zodpověděla několik otázek, které přibližují její velkou zálibu.

Narodila jste se v Dukovanech?

Ano, v Dukovanech žiji celý svůj život.

Jste jednatelka fotbalového klubu SFK Dukovany 2001. Mohla byste mi ho krátce představit ?

Náš klub vznikl vlastně „odštěpením“ od Sokola právě v roce 2001. Zaměřujeme se především na fotbalovou činnost, v soutěžích máme zastoupení v různých věkových kategoriích a pořádáme také i nefotbalové akce pro místní obyvatele.

Jak jste se dostala k fotbalovému klubu SFK 2001 Dukovany?

Přesně si to už nepamatuji, ale nejspíš nějakou cestou přes manžela, který je aktivní fotbalista.

Jak jste zvládli současnou situaci?

V této době mají naši fotbalisté za sebou už druhou nedohranou sezónu, což nás všechny samozřejmě mrzí, ale bohužel s tím nic nenaděláme. Přišli jsme také o plno krásných mimo fotbalových akcí, které každoročně pořádáme.

Pořádáte nějaké pravidelné akce?

Po několika letech jsme v Dukovanech obnovili tradici masopustního průvodu, který jsme v posledních ročnících předávali místnímu spolku dobrovolných hasičů. Přes deset let organizujeme dětský maškarní karneval, kdy se vždy domluvíme na určité téma. Nachystáme si masky i my dospělí, přizpůsobíme tomu soutěže, ve škole a školce nám vyrobí nádherné dekorace a všichni si užíváme krásné odpoledne. V červnu pořádáme fotbalové turnaje a koncem srpna máme nachystané pro děti rozloučení s prázdninami, které je také zaměřené na vybrané téma. Největší a asi nejznámější naší akcí jsou listopadové dukovanské zabijačkové hody, které připravujeme ve spolupráci s obcí a v prosinci potom pořádáme adventní zájezd, dříve to bylo zaměřeno na adventní trhy ve větších městech a poslední dobou mají úspěch termální lázně. Tohle všechno se nám bohužel za současné situaci nedaří realizovat.

Co se vám nebo klubu za poslední dobu podařilo? Na čem jste minulý rok pracovali?

Myslím, že se nám daří mít v klubu dobrou partu lidí, kteří se starají o jeho chod a zabezpečují všechny různé akce.

Máte nějaký zážitek spojený s klubem, na který ráda vzpomínáte?

Zážitků je mnoho, ale největší radost mám vždy z akcí pořádaných pro děti, jako jsou karneval a rozloučení s prázdninami. Je s tím spojeno plno příprav a hodně práce, ale radost v dětských očích je pak velké zadostiučinění.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

S manželem jsme v klubu angažovaní oba, mladší dcera jde na fotbal s námi ráda, ale starší už začíná mít zájmy trochu jiné, tak už to pochopení není tak velké.

Jaké máte plány do budoucna?

Budeme se připravovat na novou sezónu, kterou se už snad podaří dohrát celou až do konce.

Máte ještě nějaký jiný koníček?

Největším koníčkem jsou samozřejmě dcery, spoustu volného času mi zabere příprava těchto klubových akcí, ale když je chvilka času, ráda peču nebo čtu.

Jaká je vaše oblíbená knížka z dětství a proč?

V paměti mám z dětství plno krásných knih, ke kterým se teď s dcerami zase vracíme.

Máte tip na procházku, nebo místo, kam ráda jezdíte? Nebo kam rádi jezdíte s klubem?

Ráda chodím s dcerami a našimi psy na procházky v okolí Dukovan.