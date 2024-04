Na den svatého Jiří, patrona skautů a skautek, připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč zajímavou výstavu. Ta mapuje stoletou historii třebíčského skautingu. Slavnostní zahájení bude ve středu.

Táborový oheň ve skautské osadě Vlkanov na Jihlavce, 1932. | Foto: poskytlo Muzeum Vysočiny Třebíč

Nahlédnout do starých kronik, záplatovaných stanů a nasát vůni táborových ohňů. To budou moci návštěvníci výstavy S lilií i bez lilie v třebíčském muzeu. Ta mapuje sto let skautingu v Třebíči. „Za počátek skautování v našem městě je považováno 2. září 1923, kdy byl založen 1. chlapecký oddíl,“ vysvětlila mluvčí muzea Hanka Milostná.

Sto let skautingu v Třebíči: přezdívka Nefjork zůstala nositeli po celý život

Výstava připomene zlaté časy ve znamení lilie, i dlouhá období zákazů a ústrků, kdy nejdříve nacistická a následně komunistická diktatura na dlouhá léta skautské hnutí v našich zemích zakazovala. „Připomeneme si příběhy tábořišť, desítek a stovek obětavých vedoucích, tisíců malých skautů a skautek, miliony vyluštěných šifer a nalezených pokladů a nespočet otlučených ešusů. Přijďte do zámecké konírny nejen zavzpomínat, ale také otevřít další stovku let třebíčského skautingu,“ zve Milostná.

Součástí výstavy, která potrvá až do 2. června, bude i doprovodný program. V jeho rámci si mohou návštěvníci zahrát lakros, prohlédnout staré fotografie a zavzpomínat si s Milanem „Ježkem“ Zeibertem i zalistovat ve starých kronikách.

S lilií i bez lilie 100 let třebíčského skautingu Termín výstavy: 25. dubna – 2. června 2024

25. dubna – 2. června 2024 Místo konání: Muzeum Vysočiny Třebíč, zámecká konírna

Muzeum Vysočiny Třebíč, zámecká konírna Slavnostní zahájení výstavy: středa 24. dubna v 17 hodin Doprovodný program: neděle 5. 5. od 13 h – lakros – herní odpoledne pro veřejnost na podzámecké nivě

úterý 14. 5. od 16 h – dětská vernisáž

středa 22. 5. od 17 h – beseda a promítání fotografií s Milanem Zeibertem – Ježkem

čtvrtek 30. 5. od 17 h – listování kronikami, skauti všeho věku pomohou oživit zapomenuté příběh

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Třebíčští skauti slavili sto let od svého vzniku