Viduna zároveň přiznává možnost, že zvíře už nežije. „Poslední informace o něm máme z května. Tehdy ho viděli u Pacova na Pelhřimovsku. Je možné, že ho srazilo auto. Nebo ho nějaký pytlák ulovil a rys skončil v mrazáku. Ale já počítám s tím, že o rysovi opět uslyšíme. Jak napadne sníh, nebo bude víc bláta, bude jeho pohyb zřetelnější. Třeba něco zachytí fotopast,“ neztrácí naději zoolog.

FOTO: ze zoo utekl rys, běhá někde kolem Jihlavy

Jako příklad dává rysa, který utekl v Jihočeském kraji. „Bylo to ze soukromého chovu, ne ze zoologické zahrady. Už to jsou tři roky a tomu zvířeti se podařilo začlenit se v divoké přírodě. Třeba se někdy potká s jihlavským rysem,“ spekululuje Viduna.

Zoolog zároveň připomněl, jak se zvířeti podařilo ze zoo uprchnout. „Stalo se to při čištění výběhu. Samice vyběhla na místo, kde před tím nebyla. Vylezla na větev, která se pod ní ulomila. Bylo to rychlé. Výběh jsme už upravili a zabezpečili tak, aby se to nemohlo opakovat,“ ujistil.