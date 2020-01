Nový blok v Dukovanech, dvě koleje vysokorychlostní trati, která přes Vysočinu spojí Prahu s Brnem či obchvaty Třebíče, Brtnice, Pelhřimova nebo obcí na trase Jihlava – Stonařov. To je jen zlomek z výčtu vysočinských položek na seznamu, kterému dala vláda premiéra Andreje Babiše název Národní investiční plán (NIP).

Cestování vlakem. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Sumář akcí zatím nemá přesně dané financování ani není jasné, které záměry dostanou prioritu. Vláda materiál představila před koncem roku. Pro celou republiku má jít ve výhledu do roku 2050 o investice za víc jak osm bilionů korun. Kraj Vysočina má v navržených položkách „ukryto“ stovky miliard. Dokument však není závazný pro příští vlády, a tak lze zatím jen věštit z křišťálové koule, co bude ve finále za třicet let pravda.