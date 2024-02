Moravské Budějovice už jeden obchvat mají. Odvádí dopravu jedoucí na Znojmo po silnici první třídy od Jihlavy. Tento obchvat západně od města vznikl už v roce 2010. „Samozřejmě městu pomohl. Ta silnice je de facto mezinárodní, proudí tudy kamiony od dálnice na Rakousko. Ale zklidnění potřebuje i ten směr od Třebíče, takže na východní obchvat čekáme jako na smilování,“ podotkl k chystanému projektu Svoboda.

Zhruba tříkilometrový východní obchvat by měl začínat mezi Moravskými Budějovicemi a Lažínkami a ústit před hranicí města ve směru na Jaroměřice. „Někteří lidé říkají, že to stejně nepomůže řidičům, kteří jedou na Třebíč od Jemnice. Jenže těch je mnohem méně. Důležité je, že se zbavíme aut, která jedou od Znojma,“ myslí si Svoboda.

Také moravskobudějovický starosta Martin Ferdan plánovaný obchvat vítá. A zároveň poukazuje na situaci v Šafaříkově ulici, kudy si hodně aut od Třebíče zkracuje cestu přes Budějovice. Jedná se o bytovou zástavbu na východní straně města.

Auta tudy prokličkují úzkými ulicemi ve snaze vyhnout se tak centru. „Jenže v Šafaříkově ulici je třeba taky mateřská škola. A pohyb aut je tam opravdu značný. Obchvat by tomu tedy velmi ulehčil a celou situaci by udělal bezpečnější,“ podotkl Ferdan s tím, že v blízkosti stojí i základní škola a gymnázium.

Pohyb mladých lidí po okolních, dopravně přetížených ulicích je proto hodně velký. „S odborníky už zvažujeme i změnu směru hlavních ulic v té oblasti. To by zatím mohlo pomoct,“ nastínil Ferdan.

Investorem obchvatů Moravských Budějovic i Jaroměřic nad Rokytnou je Kraj Vysočina. V případě Moravských Budějovic kraj hovoří o tom, že je obchvat ve střednědobém výhledu. To podle mluvčí Jitky Svatošové znamená, že přesný termín zahájení stavby ještě není úplně jasný.

„Střednědobý výhled je chápán jako období pěti let. V tomto stadiu příprav ještě není konkrétní termín znám. Nyní běží stavební řízení, o které požádáme na konci února, současně bude probíhat majetkoprávní příprava. Následně se lze bavit o konkrétnějším zařazení stavby v čase,“ uvedla Svatošová.

Podobně je to i s obchvatem Jaroměřic, o kterém se mluví už dobrých dvacet let. „V tomto případě je to téměř totožné. Běží projektová příprava a společné rozhodnutí by mohlo být do konce roku. Nyní je vykoupeno je více než šedesát procent vlastníků. Následně se lze bavit o konkrétnějším zařazení stavby v čase,“ doplnila mluvčí.