Trvalé zábrany v délce jeden a půl kilometru vzniknou u silnice u rybníka Jarošovský Kacíř na Třebíčsku. Ochrání migrující žáby, čolky a další ohrožené druhy před auty.

U rybníka Jarošovský Kacíř vzniknou zábrany, které ochrání vzácné migrující živočichy. | Foto: Kraj Vysočina

Nové trvalé zábrany nechá Kraj Vysočina postavit u rybníka Jarošovský Kacíř na Třebíčsku, konkrétně v úseku mezi Zárubicemi a Lipníkem, letos na podzim. Zábrany budou umístěny po obou stranách silnice v délce jeden a půl kilometru.

FOTO: Americké vrtulníky na letišti v Náměšti nad Oslavou už jsou kompletní

Projekt za 6,8 milionu korun bude spolufinancovat Evropská unie. „Projekt respektive materiál je zvolen tak, aby byl mobiliář téměř bezúdržbový," informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Zábrany navedou migrující živočichy do tří propustků. „Zhruba půl metru vysoká bariéra bude tvořena plechovými šablonami, které jsou samořeznými šrouby připevněny k ocelovým kolíkům zatlučeným do země a zábrany budou umístěny po obou stranách silnice o celkové délce 1 556 metrů. Bariéra obojživelníky navede do vyhovujícího propustku, aby se mohli při přesunu sami dostat k rozmnožovacímu stanovišti a následně zpět do hibernačního prostoru,“ popsal konstrukci radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek s tím, že obdobný projekt Kraj Vysočina realizoval v roce 2014 u Kamenického rybníka u Kamenice u Jihlavy.

Řidič nedal v Kralicích nad Oslavou přednost a naboural auto na hlavní silnici

V lokalitě Jarošovského Kacíře se aktuálně daří jedenácti druhům chráněných živočichů. Nejvýznamnějšími z nich jsou skokan ostronosý a čolek velký, z dalších ohrožených druhů jde o blatnici skvrnitou, rosničku zelenou, čolka obecného, skokana štíhlého, skokana hnědého nebo skokana zeleného a krátkonohého.