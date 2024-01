Když v zimě mrzne, slouží rybník Kuchyňka na třebíčském Podklášteří bruslařům, v létě pak plavcům. Ti jej ale využívají i v zimě, otužilců je v Třebíči dost. Mezi ně patří i Božena Kedroňová, která podle jejích slov není sama, komu vadí nízký stav vody v této nádrži. „Pokud by zamrzlo, mohly by na Kuchyňce bruslit rodiny s dětmi. A v dubnu míváme v Kuchyňce ukončení otužilecké sezony, což bez vody nejde,“ posteskla si Kedroňová.

Obyvatelé Třebíče zvolili Kuchyňku: nová plovoucí mola ocení plavci i bruslaři

Kuchyňka je propojená s nedalekým Týnským rybníkem. Z něj teče voda buď zakrytým náhonem do Kuchyňky, nebo do ostatních rybníků v Týnském údolí. „Stačilo by neotvírat stavidlo Týnského rybníka úplně. V určité výši by voda z Týnského rybníka natekla do Kuchyňky,“ zamyslela se Kedroňová, podle které je malé množství vody v rybníku o to podivnější, že všude jinde nedávné tání zvedlo hladiny řek až na třetí povodňový stupeň a rybníky naplnilo po okraj.

Situace ale není tak jednoduchá.