Řidiči asi budou nazlobení na město. Jenže ač ulice vede téměř centrem Třebíče, silnice jí nepatří. Je majetkem Kraje Vysočina, který se o opravu postará. „Stavbu provedeme teď v létě za plné uzavírky, která potrvá čtrnáct dní. Přesná cena ještě není známa, nyní se dělají výměry. Na jejich základě budou náklady určeny. Cena by se podle odhadů měla pohybovat nejvýše do deseti milionů korun,“ informovala krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

O chystané uzavírce už vědí i na třebíčské radnici. Podle starosty Pavla Pacala město kraji navrhovalo, aby práce probíhaly za částečné uzavírky, tedy aby ulice byla alespoň nějak průjezdná. „Tak to děláme v Třebíči. Povrch se sice odstraní, ale auta po odfrézované části jezdit mohou. Jenže kraj při opravách využívá takzvaný proces BIM. Ten sbírá data o stavbě a částečnou uzavírku neumožňuje. Navíc je pravda, že firem, které pracují za částečné uzavírky, v republice moc není,“ podotkl Pacal.

Ten je zároveň krajským zastupitelem. Podle něj při jednání došlo k několika kompromisům. „Původně hrozilo, že by se ulice zavřela i na více než měsíc. To by bylo opravdu omezující. Těch čtrnáct dní je podle mě ještě vcelku přijatelných. Navíc jsme se dohodli, že uzavírka bude o prázdninách, kdy je obecně menší provoz,“ dodal starosta.

Ulice 9. května spojuje centrum Třebíče se čtvrtěmi Podklášteří, Nehradov a Týn. Objízdná trasa povede nejspíše přes Jejkov, Nové Dvory a sídliště Hájek. Pokud se bude chtít někdo autem dopravit z Karlova náměstí k zámku, čeká ho místo obvyklých čtyř set metrů asi pětikilometrová zajížďka.

Situaci ještě navíc zkomplikuje uzavřený most v Poušově, který spojuje západní část města s Nehradovem a Podklášteřím. „Z toho důvodu letos nebude opravovat most na ulici Marie Majerové, který spojuje Hájek s Týnem. Pokud bychom se do oprav pustili, úplně bychom odřízli Podklášteří a okolí od zbytku města,“ vysvětlil Pacal.

Třebíčané nad těmito novinkami krčí rameny. „Udělat se to asi musí. Nejvíce to zřejmě zkomplikuje život Podklášteřákům, kteří pracují v průmyslové zóně u výpadovky na Hrotovice nebo zkrátka někde v jižní části města. Ti budou muset jet přes Hájek a pak buď kolem zimního stadionu, nebo až úplně zadem po Rafaelce. Každopádně to vidím tak, že na průtahu pod nádražím a kolem nemocnice se zase budou dělat kolony,“ zamyslel se Petr Jurka.

Obtížněji se do zaměstnání budou dostávat také lidé, kteří pracují ve velkých firmách v nedaleké Nové Vsi či Přibyslavicích. Silnice spojující Třebíč s těmito dvěma obcemi totiž začíná právě na Podklášteří.

O známé ulici:



- Ulice 9. května spojuje centrum Třebíče s Podklášteřím, Nehradovem a Týnem. Z Třebíče dále pokračuje jako výpadovka na Kamenici u Jihlavy a Polnou.



- Podle údajů ze sčítání dopravy z roku 2020 tudy denně projede v průměru asi deset tisíc aut.



- Proces BIM (Building Information Modeling), který používá Kraj Vysočina při opravách silnic, je digitální model dané stavby (v podstatě digitální dvojče). Na jeho základě lze získat data užitečná pro budoucí opravy a další práce.