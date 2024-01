Rodina Barbory Kočkové se věnuje provozování pouťových atrakcí na Třebíčsku desítky let. Za tu dobu se jak říká s podobným přístupem ještě nesetkala. Kočková přiznává, že byla naivní a nepodepsala s městem smlouvu. „V naší profesi platí, že když někdo něco slíbí, tak to dodrží. A já jsem dostala slib od místostarosty Hrůzy, že kolo budeme na náměstí mít, že to tady chce a že to budeme dělat my. Slíbil mi to. A já jsem brala, že je to tak dané,“ popisuje žena s tím, že situaci bude řešit dál.

Třebíč ujela na ruském kole. Podivný výběr atrakce, zbyly dluhy a zklamání

Vyjádření města k otázkám právníkaZdroj: se souhlasem Barbory Kočkové