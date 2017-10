Ruská Toulavá kamera zachycuje krásy Vysočiny

Jihlavsko – Exteriéry a interiéry zámku v Telči, kaple svatého Jana Nepomuckého v Plandrech a klášter v Nové Říši. Nejen tato místa z Jihlavska budou lákat diváky u televizí v Rusku, aby se k nám příští rok v létě vydali na dovolenou. Během těchto dní totiž na Vysočině natáčí čtyřčlenný štáb významné ruské televize.

„Zastihli jsme zrovna krásné slunečné dny, takže si všichni pochvalují krásné fotky a natočené záběry. S kamerou jsme už navštívili Plandry, Novou Říši a ve čtvrtek 19. října jsme natáčeli v Telči,“ informovala organizátorka natáčení za CzechTourism Jana Caklová.



V Telči filmaři zachytili nejen krásy tamního zámku ale i náměstí. „Mimo plán jsme během středečního natáčení v Plandrech s kamerou zavítali také do Zámecké stáje. Redaktorka si tam vyzkoušela jízdu na koni. Byla to spontánní akce,“ prozradila Caklová. Do Plander filmaři jeli kvůli kapli svatého Jana Nepomuckého, která je chráněnou kulturní památka České republiky a obklopuje ji státem chráněná lipová alej. Ve středu byli filmaři v Polné, kde navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie.

„Ruský filmový štáb dorazil na Vysočinu v pondělí 16. října. V našem kraji stráví celý týden. Mají za úkol natočit sedm patnáctiminutových epizod do televizního pořadu Toulky světem, tentokrát zaměřeného na Santiniho tvorbu a barokní architekturu,“ vysvětlila Caklová. Epizody by se měly vysílat příští rok na přelomu února a března.



Během prvních dnů filmaři navštívili Zelenou horu, zámek Žďár a barokní kostely v Obyčtově a Bobrové. V programu pořadu se tradičně objevují také informace o gastronomii, proto štáb absolvoval večerní kurz vaření. „Redaktorka si vyzkoušela přípravu tradičního svrateckého guláše. Receptů na jeho přípravu je hodně, originál je však jen jeden. Šéfkuchař nám prozradil, že prý vznikl už kolem roku 1966,“ popsala kuchařský zážitek ruské redaktorky Caklová.



Vysočina Tourism je krajská příspěvková organizace, která podporuje cestovní ruch na Vysočině.