Vlaky se na koleje mezi Polnou a Dobronínem snaží už roky dostat spolek Polenská lokálka. „Zastavení provozu osobních vlaků 22. května 1982 nebylo dobrým počinem,“ řekl i po letech předseda spolku Zdeněk Beránek. Tehdy se totiž říkalo, že autobusová doprava dokáže vlak plně nahradit. „Pro město Polná bylo zastavení osobních vlaků vysloveně omezující, neboť zdejší průmysl byl v letech 1980 a 1981 značně rozšiřován a narůstal počet dojíždějících do zaměstnání,“ vzpomněl Beránek.

Na trati však dále jezdily nákladní vlaky a když po revoluci sílily hlasy volající po znovuzavedení osobních vlaků, vrátil se jejich provoz vždy na Mrkvancovou pouť a do až do roku 2009. Nyní je úsek od 3,3 kilometru do stanice Polná mimo provoz. Důvodem je špatný stav dřevěných pražců. „Dalším důvodem je, že se nám nepodařilo přesvědčit Krajský úřad k objednávce vlaků pro Polnou,“ dodal Beránek.

Doprava i zážitek

Hejtmanství však chce turisticky a sezónně provozované tratě zachovat. „Zaslali jsme požadavek na úpravu pozměňovacího návrhu. Zejména provoz na trati Jemnice – Moravské Budějovice je v našem kraji z hlediska nákladní dopravy velmi významný,“ prohlásila mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová

Ve stejném duchu mluví i veřejnost. „Chápu, že náklady na údržbu tratě Jemnice – Budějovice jsou vysoké. Myslím si ale, že by byla škoda, aby se z ní vlaky úplně vytratily. Mnoho lidí rádo využívá prázdninové vlaky nejen k samotné přepravě, ale také jako zážitek,“ uvažovala Eliška Čechová z Jemnice.

O zrušení nechce nic slyšet ani jemnický starosta Miloň Slabý. „Jemnice a železniční trať tvoří jeden celek už přes sto let a pro Jemnici je to nejenom strategická záležitost. Železniční trať je naše významná kulturní památka a budeme trvat na zachování této trati,“ prohlásil.

Železnice v ohrožení



- stát uvažuje o tom, že by v roce 2024 zakonzervoval nějaké železniční tratě

- na Vysočině se to týká tratí Polná – Dobronín a Jemnice – Moravské Budějovice

- se záměrem nesouhlasí dotčené instituce ani veřejnost

Trať je totiž celoročně využívána nákladní dopravou, jen loni tam projelo asi tisíc vlaků, a v letní sezóně tam jezdí pravidelný víkendový osobní vlak v kombinaci s výletním vlakem. Těch je přes tři sta párů. „Zakonzervování trati by Jemnici a celý region významně poškodilo,“ vysvětlil Starý. Náklady na provoz trati přitom loni podle Správy železnic dosáhly 33,6 milionu korun.

Konzervování tratí

Veřejnost se domnívá, že konzervace znamená snahu o likvidaci nevyužívaných tratí. Panují dokonce obavy, že někdo v případě zakonzervovaných tratí může ukrást koleje a pražce. Správa železnic s tím nesouhlasí. „Návrh nemá za cíl likvidovat tratě s potenciálem, ale naopak chránit neužívané tratě. Smyslem konzervace je udržet možnost budoucí obnovy dráhy,“ popsala mluvčí Nela Friebová. Každá dráha by přitom byla posuzována individuálně. „Smyslem návrhu je umožnit efektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky,“ dodala Friebová.

Jde o to, že podle novely může být trať zakonzervována v případě, kdy po ní dva roky po sobě projede méně než patnáct set osobních a dvanáct nákladních vlaků. Kraj chce snížit počet osobních vlaků na dvě stě padesát a také aby ohledně osobní a nákladní přepravy stačila jedna z možností. „Splnění navrhovaných kritérií by neznamenalo automatickou konzervaci trati,“ reagovala Friebová.

Perličkou na závěr je, že by se letos na Mrkvancovou pouť v první polovině září měly vlaky alespoň na část trati mezi Polnou a Dobronín vrátit, bude to v režii dopravce KPT rail. „My se budeme nadále snažit o znovuobnovení vlaků pro Polnou,“ uzavírá Beránek.