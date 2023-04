Město prosadilo, aby v Třebíči zůstaly dvě nejnavštěvovanější pobočky České pošty. Těmi jsou hlavní budova v centru a pobočka v ulici Marie Majerové.

Město prosadilo, aby v Třebíči zůstaly dvě nejnavštěvovanější pobočky České pošty. Těmi jsou hlavní budova v centru a pobočka v ulici Marie Majerové.

Výsledkem jednání o uzavírání poboček České pošty (ČP) v Třebíči bylo prohození Hájku za Borovinu. Tedy nechat otevřenou pobočku v ulici Marie Majerové, která měla být původně uzavřena, ale uzavřít pobočku v ulici Okružní, o níž pošta nejprve tvrdila, že ji zachová. „My jsme s tím s kolegyněmi i počítaly. Chodí sem méně lidí než na Hájek. Tam je to frekventovanější, je tam také více přepážek. Víceméně to chápu,“ sdělila pracovnice borovinské pobočky, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Hlavní poštu v Třebíči čeká rekonstrukce, hotovo má být do března

Větší vytížení pobočky v ulici Marie Majerové potvrdil i starosta Pavel Pacal na základě údajů, které má od ČP. „Uzavření poboček není rozhodnutí města. Město chtělo, aby všechny pobočky byly zachovány, a s tímto vstoupilo do opakovaných jednání s Česko poštou. Ta nám sdělila, že na území Třebíče budou dvě přepážky a že přes to nejede vlak,“ vysvětlil starosta s tím, že stejně neoblomná byla Česká pošta v požadavku na zachování hlavní budovy v centru, kterou čeká brzká rekonstrukce. „Pak bude kompletně bezbariérová,“ doplnil Pacal.

Podle dat, která ČP městu předala, navštíví hlavní poštu denně asi devět set lidí. „Za ní je pobočka v ulici Marie Majerové s téměř pěti sty klienty denně, kdežto pobočku v Borovině navštíví jen něco přes dvě stě lidí. My proto chtěli, aby bylo obslouženo co největší množství klientů. Česká pošta se návrh města rozhodla akceptovat,“ uvedl dále Pacal s tím, že žádná z nabízených variant není dobrá. „Ale z těch nejhorších řešení, která mohla být, je pro obyvatele města z našeho pohledu právě toto nejméně bolestné. Naší podmínkou je, že hlavní pošta bude zrekonstruována. To je pro nás naprosto zásadní. Další věc je ta, že obě pobočky, které zůstávají, jsou velmi dobře dosažitelné městskou dopravou a v docházkové vzdálenosti je i parkoviště,“ dodal starosta.

Žádná bezbariérová

Dokud se neopraví hlavní budova, nebude ale ani jedna z uvedených poboček bezbariérová. „Bezbariérovost bohužel nemůže být jediným hlediskem pro zachování pobočky. Při výběru těch určených ke zrušení jsme přihlíželi hned k několika parametrům, rozhodně není výběr náhodný. Primárním kritériem je splnění legislativního rámce, mezi další parametry patří ekonomické a klientské hledisko,“ objasnil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Jak lidé nyní využívají pošty v Třebíči (období leden a březen 2023)



Hlavní pošta v centru (zůstane zachována)

880 návštěvníků v průměru denně, z toho 19 denních výplat důchodů

Marie Majerové (zůstane zachována)

479 návštěvníků v průměru denně, z toho 6 denních výplat důchodů

Demlova

337 návštěvníků v průměru denně, z toho 8 denních výplat důchodů

Okružní – Borovina

225 návštěvníků v průměru denně, z toho 3 denní výplaty důchodů

Zdroj: Město Třebíč na základě údajů České pošty

Výše zmíněná pracovnice pošty v Borovině Deníku sdělila, že pro ni, případně i některé další kolegyně, se uzavřením pobočky nic zvláštního nezmění. „Jdeme na jinou pozici v rámci České pošty,“ uvedla.

Její kolegyně z poboček v ulici Demlova a Marie Majerové se vyjadřovat nechtěly ani pod příslibem anonymity. „Musíte se ptát tiskového mluvčího,“ uvedly shodně. Pracovnice pobočky v ulici Marie Majerové, která na rozdíl od Demlovy zůstane nedotčena, na dotaz, zda je ráda, že zdejší pobočka zůstává, reagovala úsměvem.