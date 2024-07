Už to bude rok, co Česká pošta zavřela po celé republice tři sta svých poboček. Jen na Třebíčsku nepřežily tuto čistku tři – dvě v Třebíči a jedna v Moravských Budějovicích. „Schází mi v Demlově ulici. Je ale fakt, že za ten rok jsem služeb pošty potřeboval jen asi třikrát nebo čtyřikrát,“ poznamenal senior Václav Svoboda, který bydlí nedaleko zmíněné pobočky.

Třebíč byla jedním z mála měst, kde se nakonec zrušila jiná pobočka, než Česká pošta původně deklarovala. O poštu měli přijít obyvatelé nejlidnatějšího sídliště Hájek – manažeři České pošty ale nakonec po protestech radních ustoupili a tamní pobočku v ulici Marie Majerové zachovali výměnou za pobočku v Okružní ulici.

Ta sídlila v budově města a od vyklizení se v ní nic nezměnilo. Časem by tam však měla vzniknout kavárna. „Investice do budovy budou většího rázu. Musí tam být dovedena voda a vyřešena kanalizace. Dále například vyměníme okna či provedeme zateplení,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Pobočka se nachází v západní části města, obsluhovala zejména lidi ze sídliště Borovina. Ti to mají blíže do nedaleké Starče než na hlavní poštu v centru, takže pošta ve Starči občas zažívá nebývalý nápor. Jako například na konci května, kdy bytové družstvo v Třebíči vracelo přeplatky za tepelnou energii. Lidé z Boroviny tehdy vzali stařečskou poštu útokem. „Už nemáme peníze, musíte jet až do Rokytnice nad Rokytnou,“ hlásila tehdy pracovnice pošty ve Starči.

Pošta v Demlově ulici

Lidé z jižní části Třebíče, kteří dříve využívali pobočku v Demlově ulici, takovou volbu nemají. Nejbližší alternativa je hlavní pošta v ulici Smila Osovského. Prostory v Demlově ulici patří Stavebnímu bytovému družstvu Třebíč, které je nedávno pronajalo Jitce Julii Irovské. Ta ji do letošního podzimu přemění v cukrářskou výrobnu. „Lidé přijdou a uvidí mě při práci, jak zákusky vyrábím. Kvůli tomu ty prostory i upravíme,“ nastínila Irovská Deníku.

V Moravských Budějovicích zbyla lidem jen pošta v ulici 1. máje. Pobočka na náměstí ČSA skončila a na jejím místě sídlí realitní kancelář. „Zrušení pobočky v centru města se mi zdá samozřejmě nešťastné pro občany. Chápu ale, že co se týká dopravní obslužnosti samotné pošty, je zachování pobočky v ulici 1. máje logičtější,“ zamyslel se starosta Martin Ferdan.

Podle něj město jednalo s vedením České pošty o zachování obou poboček, ale bez výsledku. „Měli dlouhodobé statistiky, ze kterých vyplynulo, že jedna pobočka je na počet obyvatel města dostačující. Dostali jsme tehdy příslib, že počet otevřených přepážek navýší pro plynulejší provoz,“ zavzpomínal Ferdan.

Problém však není jen se zrušenými poštami. Lidi v Třebíči už dlouhodobě trápí stav hlavní pobočky v ulici Smila Osovského. Ta zůstala zachována, ale s tím, že klientům i zaměstnancům doslova padá na hlavu. „Vzhledem k neustálým přetrvávajícím problémům se současnými majiteli objektu jsme ve spolupráci s vedením města hledali i jiné možnosti fungování,“ přiznal mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. „V součinnosti s vedením města Třebíče byly vytipovány tři objekty, do kterých by mohla být současná pobočka pošty přestěhována. Dva z těchto objektů se ukázaly jako méně vhodné a u třetího objektu nyní analyzujeme detaily. Finální rozhodnutí o přestěhování dosud nepadlo,“ informoval mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.