Předseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.Zdroj: Deník/ Redakce

Předseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda rozsudek respektuje. „To rozhodnutí jasně dává najevo, že se nepodařilo prokázat trestnou činnost obou těch lidí. Asi nezbývá než jim poblahopřát. Oba jsou trestně bezúhonní,“ řekl politik. Zároveň dodal, že jeho přesvědčení to nemění. „Peníze pro malé a střední podnikatele by měli dostávat jiní příjemci než Andrej Babiš. Navzdory rozhodnutí soudu ho za drobného podnikatele, který nutně potřebuje podporu z Evropské unie, nepovažuji,“ popsal.

Šmarda dodal, že podobné rozhodnutí soudu očekával. „Táhlo se to tak dlouho a bylo to natolik rozvláčné, že mě to nepřekvapilo. Už poté, co byly navrženy podmíněné rozsudky, jsem očekával, že to vyzní podobně do ztracena. Jedna věc je, jestli se stal nějaký trestný čin a jestli se ho podaří prokázat. Druhá stránka je, jestli je správné tímto způsobem utrácet veřejné peníze. I navzdory rozhodnutí soudu si drobného podnikatele představuji jinak,“ přiblížil Šmarda.