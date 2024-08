Jak to bude s třebíčským obchvatem ? Tuto otázku si asi položilo více obyvatel Třebíče poté, co vláda rozhodla, že nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP . „Když už je známý dodavatel bloků, tak by snad mělo být jasno i o obchvatu, ne?“ přemítá senior Josef Nováček.

Starosta Pavel Pacal neskrývá radost, že vláda už rozhodla o dodavateli stavby. „Jsme rádi, že se budou stavět dva bloky, což je záruka toho, že je skutečně nutné postavit obchvat města Třebíče,“ tvrdí Pacal. „Věřím, že i v tomto se prolomí odpor těch, kteří obchvatu házejí klacky pod nohy,“ dodává starosta.

Ten ale připouští, že na rozdíl od jiných obchvatů, které jsou již víceméně v běhu, čeká ten třebíčský poněkud delší cesta. Podle něj vláda na třebíčský obchvat už uvolnila peníze a celý proces se nachází před vydáním územního rozhodnutí o stavbě. „Územní rozhodnutí poté může být zavaleno odvoláním, případně soudním sporem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už mezitím zadalo další stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení a čeká právě na územní rozhodnutí, aby mohlo začít majetkoprávní přípravu,“ vysvětluje Pacal.

Obchvat Třebíče

A právě na případný další boj o obchvat se chystá spolek Obchvat Třebíče vedený lídrem třebíčské opozice Jaromírem Barákem, který se svými přáteli prosazuje tzv. velký obchvat – přičemž ten oficiální nazývá průchvatem a snaží se jeho výstavbě za každou cenu zabránit. „To, že vláda rozhodla o výstavbě bloků, neznamená, že rozhodla o tom, že bude průchvat,“ říká Barák, který vzpomíná, že na začátku roku s dalšími odpůrci podal připomínku k tehdejší dokumentaci. „Takže to pak půl roku stálo. A teď, 19. července, krajský úřad vydal vyhlášku, v níž oznamuje, že ŘSD tu dokumentaci doplnilo. A že tedy nastalo další kolo připomínkování,“ dodává Barák.

Tato vyhláška musí viset patnáct dnů na úřední desce. „A pak je ještě deset dní na to, aby to kdokoli zainteresovaný mohl zase připomínkovat. Těch zainteresovaných jsou stovky, jsou to lidé i organizace. Poté to krajský úřad znovu posoudí a buď rozhodne, nebo nerozhodne o vydání územního rozhodnutí. Pokud rozhodne o vydání územního rozhodnutí, tak poté je opět je lhůta pro vyjádření všech zainteresovaných, kteří mohou vyjádřit svůj nesouhlas,“ líčí Barák s tím, že jeho spolek se v takovém případě také ozve proti rozhodnutí.

Námitky spolku Obchvat Třebíče čítaly podle něj čtyřicet stránek. „Pak se celý proces přesune na ministerstvo dopravy, které posoudí, zda je územní rozhodnutí vydáno v souladu se zákonem. Pokud to ministerstvo posvětí, je zase možnost to rozhodnutí napadnout u správního soudu,“ vysvětluje Barák. „Já jsem nedávno psal nějaké vyjádření, kde v podstatě ŘSD uznává, že pro dopravu nadměrných nákladů do Dukovan existují alternativní trasy, tedy že průchvat není třeba. Dukovany se stavět budou, s tím nemám problém. Ale v žádném případě to neznamená, že to je automaticky rozhodnutí o tom, že bude průchvat,“ uzavírá Barák.