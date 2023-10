Na Vysočině pokračuje rekordně teplé počasí. Teplotní maxima byla překonána na pěti měřicích stanicích. V Havlíčkově Brodě bylo 26,1 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1956 byl nižší o čtyři desetiny stupně. Rovných 26 stupňů Celsia meteorologové v pondělí naměřili v Kostelní Myslové na Jihlavsku. Vyplývá to z údajů, které poskytl Mojmír Martan z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Babí léto. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V Kostelní Myslové byl překonaný teplotní rekord z roku 2001, stejně jako v měřicích stanicích Bystřice nad Pernštejnem a Vatín na Žďársku. Na obou posledně jmenovaných místech pondělní teploty převýšily 24 stupňů Celsia. V Hubenově na Jihlavsku byla pondělní nejvyšší teplota 24,8 stupně Celsia, dosavadní teplotní maximum z roku 1985 bylo nižší o 1,6 stupně.

Teplý konec září na Vysočině: rekord padl i na stanici v Košeticích

Teplo by mělo být na Vysočině i v úterý, odpoledne může být 24 až 27 stupňů Celsia. Vyskytovat se ale postupně mohou dešťové přeháňky. Od středy do pátku by podle předpovědi meteorologů nejvyšší denní teploty neměly stoupnout nad 19 stupňů Celsia.