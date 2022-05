Druhé největší město na Třebíčsku se pustilo do oprav, jaké už dlouho nezažilo. Technika půjde do hloubky, vymění se elektrické rozvody, vodovodní trubky, kanalizace. „Není ale pravda, že by se tudy nedalo chodit. Kopat do hloubky se bude od šachty po šachtu, od kanálu ke kanálu. Jakmile se udělají inženýrské sítě, na daném místě se to zasype. Postupovat tedy budeme postupně, nebude to rozkopané všechno,“ ohradil se starosta Vlastimil Bařinka.

Až na některé negativní hlasy obyvatelé zdejších domů chápou jednu z největších stavebních akcí v dějinách Moravských Budějovic jako nutné zlo. „Udělat se to holt musí. Máme povolení přijet k domu v případě potřeby s autem. Parkovat tady nicméně nemůžeme. Ale naše rodina má tu výhodu, že máme garáž mimo tyhle rozkopané ulice. Takže se tam sice naběháme, ale pořád jsme na tom ještě docela dobře,“ vysvětlila Libuše Tašká.

Starosta Vlastimil Bařinka přiznává, že lidé, kteří garáže nemají, mohou mít s parkováním problém. Město proto vyčlenilo bezplatná parkovací místa na parkovišti u náměstí Míru a Purcnerově ulici. Řada lidí také parkuje třeba u Billy. „Teď je to tak, že v jedné rodině bývá víc aut. To je samozřejmě problém. Na náměstí Svobody ale nebyla oficiální parkovací místa. Teď budou s tím, že aut by zde mělo zaparkovat více než předtím. My bychom ale chtěli, aby jich zde ve finále mohlo zaparkovat ještě více, než je v plánu. Budeme to proto ještě řešit,“ konstatoval Bařinka.

Kterých ulic se uzavírka týká:

Náměstí Svobody, Janáčkova, Březinova, Gymnazijní, Jiráskova

Kde mohou lidé parkovat:

po vyřízení parkovacích karet bezplatně na náměstí Míru a Purcnerově ulici, bez parkovacích karet u vlakového nádraží, městském parkovišti u Billy, u koupaliště a popřípadě u zimního stadionu

Jiřina Novotná nevidí problém v parkování, jako spíše ve vzdálenosti kontejnerů na odpad. Popelnice totiž z ulic také zmizely. Město jako náhradu za ně přistavilo kontejnerové nádoby do Palackého ulice, na samý konec Jiráskovy ulice, pod gymnázium a na náměstí ČSA. „Je to dálka, hlavně pro starší lidi. Budu si muset vynášení odpadu nějak zorganizovat. Až půjdu na nákup, půjdu s plným pytlem ke kontejnerům, pak si nakoupím a půjdu s plnou taškou domů. Na stará kolena budu takhle posilovat,“ glosovala Novotná. Nicméně i ona uznává, že jinak se to asi vyřešit nedalo. „Musíme to překonat. Pokud to tady budeme mít aspoň tak pěkné jako v Mexiku (čtvrť v Moravských Budějovicích, která se opravovala loni, pozn. aut.), tak těch pár měsíců nepohodlí za to snad bude stát,“ doplnila důchodkyně.

Práce by měly skončit letos v říjnu. Vyjdou zhruba na devadesát milionů korun. Podle Bařinky je to dost. „Ale kdybychom s tím počkali na příští rok, při současném vývoji by to vyšlo třeba na sto deset milionů korun,“ pokrčil rameny.