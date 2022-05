Není to jeho první podobný model. Vyrobil jich již několik – vždy za pomoci Jiřího Dokulila. A také s podporou rokytnického starosty Antonína Nováka. „Tenhle model mi zabral 323 hodin. Všechno jsem se snažil dělat do nejmenších detailů. Lidi by si všimli, kdyby tam bylo něco špatně,“ popisuje Šafránek a ukazuje na spodní část rozhledny. Ta je ve skutečnosti z kamene – a jinak tomu není ani u modelu. „Jsou tam opravdové kamínky. Namačkal jsem jich tam celý plastový kyblík. Proto je ten model také tak těžký,“ vysvětluje modelář.

Maketa váží asi sedm kilo. Což je i jeden z důvodů, proč na ní musí pracovat alespoň dva lidé. Jiří Dokulil ale Miroslavu Šafránkovi nepomáhá jen při stavbě. „Připravuji plány, vyřezávám části modelů na laseru a propočítávám je. Na tomhle bylo nejtěžší udělat schodiště. Nemohl jsem pořád dosáhnout toho, aby se těch jedenáct segmentů, ze kterých se schodiště skládá, dostalo do konce. Buď k tomu závěrečnému patru nedosahovalo, nebo naopak přesahovalo. Museli jsme udělat čtyři pokusy, než jsme to trefili,“ ukazuje Dokulil na tubus modelu.

Sehraná dvojice mohla čerpat zkušenosti ze staveb mnoha svých předchozích děl. Společně udělali třeba model rokytnického koupaliště, kostela, bývalé sokolovny a orlovny, někdejší obecní úřad a další zajímavosti z Rokytnice a okolí. „Někdy se musím ptát starých lidí, jak to tady vlastně bylo. Spousta místních už ani neví, že Rokytná nebyla zatrubněná, a třeba do orlovny se proto muselo chodit přes lávku,“ vykládá Šafránek.

Jejich nejnovější počin si lidé budou moci prohlédnout hned na několika místech. Podle starosty Miroslava Nováka bude model rozhledny totiž putovat po jednotlivých obcích Mikroregionu Podhůří Mařenky. Deset let jejího vzniku se bude slavit na několikrát, přičemž vše vyvrcholí v říjnu. „A tím to samozřejmě neskončí. Když bude v některé obci třeba sraz rodáků, tak se tam model zapůjčí. Budou si jej moci prohlédnout i ti, kteří nahoru už nevyšlápnou. Jen na něj ještě musíme vyrobit stojan a nebude to mít chybu,“ usmívá se Novák.

Velkým snem dvojice Šafránek-Dokulil je vyrobit model nedalekého zámku Sádek. „Všichni z okolí tam chodili do školy, tak by to mělo opravdu velký ohlas. Ale nemůžeme nikde sehnat dokumentaci. I dobových fotek je velmi málo. Nám by přitom stačily aspoň základní rozměry, abychom se měli čeho chytit,“ nastiňuje Šafránek.

Miroslav Šafránek pochází z Rokytnice, avšak nikoli z té nad Rokytnou, ale v Orlických horách. Všechny Rokytnice v Česku totiž udržují čilé styky. Například mezi sebou pořádají fotbalové zápasy. „Já taky hrával fotbal, za tu naši Rokytnici v Orlických horách. V roce 1974 se turnaj konal v Rokytnici v Jizerských horách a tam se přijela podívat i má budoucí manželka z Rokytnice nad Rokytnou. Pak mě napadlo ji navštívit. Tam od nás jsem vyjel o půl sedmé ráno a v deset večer jsem dorazil na třebíčské nádraží. Do Rokytnice nad Rokytnou jsem se dostal o půlnoci – a ona nebyla doma. Tak mi její rodiče ustlali v ložnici, a když nad ránem přišla ze zábavy, slovo dalo slovo a ještě ten rok jsme se vzali,“ vzpomíná s úsměvem Miroslav Šafránek. Rodák z Rokytnice v Orlických horách a velký patriot Rokytnice nad Rokytnou. Tak velký, že pro Rokytnici nad Rokytnou vyrábí modely budov, které dávno odvál čas. Anebo model zdejší rozhledny, která letos s velkou pompou oslaví deset let od svého vzniku.