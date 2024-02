Opravovat se bude horní část ulice, tedy ta mezi Bezručovou ulicí a Křížkovského. Jedná se o zhruba stometrový úsek. Zbylých sto padesát metrů od Křížkovského ulice směrem k železniční trati zatím zůstane ležet ladem. „Předpokládáme, že v následujících letech budeme pokračovat v té další části. Teď technici ale vyhodnotili, že v horní části je stav nejhorší z hlediska podkladních vrstev,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Kopat příliš do hloubky se ale nebude. Město totiž počítá pouze s plošnou vysprávkou, tedy novým asfaltovým povrchem. Ten radnice nechává pokládat tam, kde už není možné situaci dále vysprávkou výtluků – jichž je právě v Dobrovského ulici požehnaně. „Opravy ulic tipujeme právě s ohledem na jejich stav. Máme nějaký plán na čtyři roky dopředu. A kde je výtluků velké množství, to řešíme tím, že se tam natáhne nový asfaltový koberec,“ doplnil Pacal.

Martin Dokulil by byl ale radši, kdyby se oprava udělala opravdu pořádně a ulice se upravila i dispozičně. „Budu samozřejmě rád, až to bude hotové. Pokud to ale bude jen plošná vysprávka, nebude to úplně ideální. Problémem v této ulici je dešťová voda. Pokud se zase dostane pod povrch a bude to podemílat zespoda, moc si nepomůžeme. Za dva tři roky by to mohlo popraskat,“ zamyslel se Dokulil. „Spíš bych zvažoval, zda by nebylo možné to udělat opravdu hluboko a celý projekt nastavit tak, aby se aspoň částečně odstranily trávníky. Podobně jako na vedlejší ulici Svatopluka Čecha, kde vznikly parkovací zálivy. Té naší zúžené komunikaci by to jen prospělo,“ poukázal tento obyvatel Dobrovského ulice.

Podívejte se na video: Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Právě parkování považuje za jednu z největších bolestí Dobrovského ulice. „Silnice na ní je strašná už řadu let. Nejenže si zde ničíte podvozek auta, tlumiče a čepy, ale další věc je ta, že je riziková pro obyvatele ulice a jejich děti. Jsou tu keře, vedle toho těsně parkují auta. Když člověk vyjíždí ze dvora, za keř ani auto nevidí. A najednou po ulici plnou rychlostí projede auto. Kdyby zpoza keře či zaparkovaných vozů vyběhlo dítě, tak ho srazí. Úprava parkování by tomu pomohla,“ uvedl Dokulil.

Dobrovského ulice není jedinou, která se může těšit na nový asfalt. Plošné vysprávky po celé Třebíči vyjdou letos celkem na zhruba devět milionů korun a budou se týkat ulic Bartošova, Vltavínská, Jindřichova a částečně i ulice Josefa Suka. „Ta Vltavínská si to zaslouží. Jezdím tudy hodně na polikliniku a povrch je hodně křivý,“ poznamenal k tomu senior Josef Nováček.

