„Cvičení se uskuteční za přísných hygienických opatření. Mám na mysli roušky, nutnost používat dezinfekci, stravovat se na směny. Opatření nařídila hlavní hygienička Armády České republiky. Všichni účastníci projdou před samotným cvičením testováním na Covid-19. V případě pozitivního výsledku testu bude voják ze cvičení vyloučen a nahrazen,“ zdůraznila mluvčí náměšťské letecké základny Jindřiška Budiková.

Co je cílem cvičení



Cvičení je zaměřené na sladění činnosti předsunutých leteckých návodčích s osádkami letounů i vrtulníků a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí. Nedílnou součástí cvičení je prověrka schopností hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám, takzvaný Host Nation Support. Piloti letounů Jas-39 Gripen si navíc procvičí dovednosti při doplňování paliva za letu.



Zdroj: AČR

Účastnit se má na pět set příslušníků naší armády a okolo dvou set zahraničních.

„Aby se předešlo šíření epidemie Covid-19, bude rovněž minimalizován kontakt cvičících s místními obyvateli,“ prohlásili dále zástupci armády.

Nejintenzivnější výcvik, kdy bude i největší hluk letounů, vojáci směřují na období od 7. do 17. září, a to na pracovní dny v časech od 9.00 do 23.00. V noci a o víkendu může dojít k přeletům mezi jednotlivými operačními prostory. Armáda už rozeslala obcím leták, v němž se omlouvá za zvýšenou hlukovou zátěž a zveřejnila v něm i kontakt, kam se obracet s případnými stížnostmi.

Manévrů se zúčastní krom České republiky dalších pět aliančních států: Estonsko, Maďarsko, Německo, Slovenská republika a Spojené státy americké. Litva svou účast na poslední chvíli odřekla. Přesné důvody zatím armáda nezveřejnila.

B-52 jen v Pardubicích

V úvodním týdnu lze očekávat přílet letecké techniky na cvičení, což zajímá především spottery – nadšence, kteří to fotografují. Přesné časy a konkrétní druh letounů, jež se objeví přímo na náměšťském letišti, budou vojáci průběžně upřesňovat.

Kromě českých vrtulníků Mi-24 a Mi-171Š, letounů Jas-39 Gripen a L-159 Alca se zúčastní rovněž německé Eurofighter, Tornado, Learjet a PC-9B nebo slovenský vrtulník Mi-17. Američani přislíbili účast s letouny KC-135, které zajišťují doplňování paliva ve vzduchu a s bezpilotním MQ-9 Reaper. Má se objevit i legendární americký strategický bombardér B-52. „Bude přistávat v Pardubicích, u nás v Náměšti ne,“ poznamenala mluvčí letiště Budiková. Do scénářů bude zapojeno i okolo sto třiceti kusů různorodé pozemní vojenské techniky.