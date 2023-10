Poslední krajské volby v roce 2020 vyhrálo hnutí ANO, následně ale skončilo v opozici. I za rok bude lídrem poslanec a velký kritik vládní pětikoalice Martin Kukla. „Je to velká zodpovědnost, ale jako tým pracovitých lidí, které již máme na všech politických úrovních, věřím, že dokážeme změnit Vysočinu k lepšímu,“ řekl ke své kandidatuře na post hejtmana Kukla.

Pozice hejtmana by si podle něj vyžádala konec ve sněmovně. „Nedokážu si představit sedět na několika židlích najednou. Danou práci vždy vykonávám naplno,“ prohlásil Kukla. Deník zajímalo, zda se pokusí předem vyjednávat o možné koalici, která by následně převzala vládu nad krajem. „Proti žádným stranám se na krajské úrovni nevymezuji. Vše je o lidech, jejich práci a komunikaci,“ odpověděl politik.

Krajské město vede ANO společně s ODS. Právě občanští demokraté mají nyní hejtmana a Vítězslav Schrek je navržený na lídra kandidátky i při příští rok. Na dalších místech pak budou například jihlavský primátor Petr Ryška či radní David Beke a Vojtěch Prchal. Pravděpodobně nebude chybět ani jméno šéfa Senátu Miloše Vystrčila.

Prakticky stejný výsledek jako ODS zaznamenali před třemi lety Piráti. Ani oni nemění jméno své jedničky, zůstává jí Hana Hajnová. „Pracovitost, otevřenost, upřímnost, rozhodování na základě dat a odvaha věnovat se i komplikovaným nebo dříve odsouvaným tématům, tak bych popsala krajskou pirátskou politiku. Díky týmové spolupráci se nám daří posouvat řadu zásadních témat a za mě je to dobrý základ, jak uspět i v nadcházejících volbách," usoudila Hajnová.

Další čelní kandidáti by měli být postupně zvoleni do konce roku, osobnosti na druhém až devátém místě vzejdou z interních voleb. „Tyto volby jsou otevřené, přihlásit se do nich může člen nebo registrovaný příznivec strany, v současné chvíli je přihlášených čtrnáct kandidátů a kandidátek, Karolína Koubová mezi nimi není,“ odpověděl krajský manažer Pirátů Jakub Rychlý na dotaz, zda se o zastupitelské křeslo bude ucházet dřívější jihlavská primátorka, která je na městské úrovni s Piráty v koalici PiFo.

Jasno o lídrovi zatím nemá hnutí STAN. Jisté však je, že kandidovat bude poslanec Lukáš Vlček. Do voleb by přitom STAN mohl jít jako před třemi lety spolu s SNK-ED, jednají o tom. „Dále navazujeme na předchozí dobrou spolupráci s úspěšnými regionálními značkami typu Pro Třebíč v čele s Pavlem Pacalem, nebo Žďár – živé město, které vede Martin Mrkos,“ připomněla krajská tajemnice Jana Kudrhaltová.

Sami za sebe naopak zřejmě půjdou do voleb Piráti a také lidovci. „KDU-ČSL na Vysočině vždy kandidovala samostatně. V této chvíli mají okresy prostor nominovat své kandidáty a 1. prosince proběhne Krajská nominační konference, na které bude sestavena kompletní kandidátka,“ řekl k volbám krajský předseda KDU-ČSL Pavel Janoušek.

O svém lídrovi ještě nerozhodli v SPD, ani komunisté. Sociální demokraté nechali bez odpovědi dotaz na lídra kandidátky i otázku, zda se bude za rok o přízeň voličů ucházet také bývalý hejtman a stále populární politik, lékař Jiří Běhounek.

Bezpochyby nejsilnější příběh minulých voleb se psal ve volebním štábu TOP 09, která se o čtyři roky dříve jen těsně nedostala do krajského zastupitelstva. V roce 2020 se vše vyvíjelo slibně, po sečtení posledního okrsku však „topce“ chyběl jediný hlas. Nic pak nezměnilo ani přepočítávání hlasů v některých okrscích.

Tehdejší lídr, starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák, se už příští rok kandidovat nechystá. Jedničkou by měla být poslankyně Martina Ochodnická, která ještě pod jménem Lisová úspěšně vedla Větrný Jeníkov a v době, kdy chtěla politickou scénu pomalu opouštět, jí přízeň voličů vynesla křeslo ve sněmovně.