Do péče záchranářů se loni dostal každý sedmnáctý člověk z Vysočiny. Zdravotníci vysočinské záchranky sice museli vyjíždět méně často než v roce 2019, i tak ale ošetřili téměř třicet tisíc pacientů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Singr

„Rok 2020 byl pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina v mnoha ohledech náročný. Počínaje březnem jsme se museli vypořádat s něčím naprosto novým, co jsme do té doby neznali. Do konce roku naši zdravotníci provedli 2 700 odběrů a najezdili téměř 45 000 kilometrů,“ vyčíslil mluvčí záchranky Petr Janáček.