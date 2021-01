Mohla byste mi krátce představit TJ Sokol Dalešice?

Sokolovnu v Dalešicích slavnostně otevřeli 12. června roku 1932. Činnost Sokola byla zaměřená především na sportovní aktivity a ochotnické divadlo. I naši jednotu postihlo přerušení činnosti, ale nakonec se našlo několik dobrovolníků a tak díky impulzu sestry Olgy Šalbabové z Třebíče byla naše jednota opět zapsaná jako aktivní jednota v župě plk. Švece. Činnost naší jednoty byla obnovená v květnu 1995. Hlavní náplní naší práce jsou volnočasové aktivity v oblasti sportovní a kulturní. Organizujme cvičení všestrannosti pro všechny žákovské kategorie, cvičení pro ženy, volejbal, florbal, stolní tenis a ochotnické divadlo. Aktuálně máme pětaosmdesát členů, z toho šedesát dětí.

Zdroj: Deník

Jak jste se dostala k TJ Sokol?

V roce 1995. Tehdy začali obnovovat činnost Sokola v Dalešicích a zakládající členové mě oslovili s tím, zda bych nechtěla vést cvičební hodiny žákovských kategorií. A já nabídku přijala.

Co se vám u TJ Sokol Dalešice za poslední dobu podařilo? Na čem jste minulý rok pracovali, čeho jste se zúčastnili?

Určitě se nám stále daří držet dobré jméno. Již více než deset let patří naše malá jednota k nejaktivnějším v župě plk. Švece. Z toho mám opravdovou radost a je to práce nás všech. Jméno naší jednoty se daří zviditelnit i na republikové úrovni. V minulosti to byly Přebory ČOS ve všestrannosti žactva, v loňském roce na Přeborech České obce sokolské ve florbalu v Praze, kde minižáci vybojovali zlatou medaili mladší žáci obsadili krásné čtvrté místo.

Jaké máte plány do budoucna?

Udržet činnost a aktivity Sokola v Dalešicích, protože aktuální doba je pro nás těžká. Covid zastavil naši činnost, proto každá jednota určitě zaznamená úbytek členů. Plány jsou tedy jasné - rozjet opět naši činnost. Těším se na pravidelné hodiny cvičení, výlety do okolí, akce pro děti, soutěže, posezení v naší nové klubovně.

Co říká vaše rodina na to, co děláte, fandí Vám?

Často říkají, abych zvolnila, ale jinak mám jejich podporu a všichni jsou členové naší jednoty.

Máte nějaký zážitek se Sokolem, na který ráda vzpomínáte?

Nejsilnějšími zážitky jsou určitě zážitky z všesokolských sletů v Praze. Nácviky, secvičné, prima parta lidí, vystoupení na sletu, nezapomenutelná atmosféra a pocit vlastenectví.Krásný pocit mám ale po každé podařené akci, cvičební hodině nebo povedeném vystoupení našich ochotníků.

Máte tip na procházku, nebo místo, kam ráda jezdíte? Nebo kam rádi jezdíte se Sokolem?

U nás v republice je krásně všude, ale protože jsem z Dalešic, určitě bych vás pozvala na krásnou procházku k dalešické přehradě nebo kousek dál na rozhlednu Babylon u Mohelna. Lidé se navíc mohou občerstvit v pivovaru nebo se projet po nedávno otevřené cyklostezce na kole.

Máte nějaké jiné koníčky a jak relaxujete?

Kromě sportu je mým koníčkem četba pěkné knížky. Aktuálně relaxuji především se svými vnoučaty.

Kdo vám nejvíce pomáhá s činností u TJ Sokol?

Největší oporou jsou ti, kdo vedou pravidelná cvičení. Bez těchto lidí by Sokola Dalešice nebylo. V poslední době se o zatraktivění činnosti v naší jednotě velmi úspěšně snaží naše cvičitelky Blanka Juránková a Monika Kosová, za což jim moc děkuji.

Jaké je Vaše životní krédo nebo heslo?

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.