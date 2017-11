Rodina italských vysídlenců se navždy zapsala do historie Starče

Stařeč - Ital Fabien Benuzzi si splnil sen. Spolu s celou svojí širokou rodinou se podíval na místo, kde se za první světové války narodil jeho dědeček. Bylo to ve Starči na Třebíčsku, kam rodiče Fabienova dědečka přišli coby jedni z mnoha válečných vysídlenců.

Příběh vyšel najevo teprve nedávno, rodina italských vysídlenců by jinak zůstala zapomenuta. Teď bude v historii městyse zapsána natrvalo, protože v neděli 12. listopadu předal starosta Čestmír Linhart do rukou Fabiena Benuzzi pamětní plaketu městyse Stařeč. Obdržel ji dědeček Tullio Benuzzi in memoriam.

„Je velmi těžké vyjádřit mé pocity při návštěvě míst, kde moji předci pobývali. Chci všem poděkovat, naše celá rodina je nadšená. Jsou to pro nás neuvěřitelné zážitky,“ svěřil se Fabien Benuzzi.

Tullio Benuzzi se ve Starči narodil téměř přesně před sto lety. Jeho rodiče museli spolu se stovkami dalších vysídlenců odejít z oblastí, kde se bojovalo.

„Odsun probíhal tak, že do vesnice přišli vojáci a řekli místním lidem, že si můžou sbalit pět kilo, do hodiny musí být sbaleni a musí odjet na určené místo. Nasedli do vlaku a odjížděli neznámo kam. Nevěděli, co s nimi bude, jestli se vrátí, ani jestli je jejich muži najdou,“ popsala badatelka Eva Šebková, která se historií italských vysídlenců zabývá.

„Přijeli do cizího prostředí, kde nikoho neznali, nikomu nerozuměli. Naše obyvatelstvo je nevítalo s nadšením,“ poznamenala. Pobyt Italů na Třebíčsku dokumentuje malá výstava v sále radnice ve Starči. Přístupná bude do konce listopadu.



Příběh rodiny italských vysídlenců ze Starče si můžete přečíst ZDE