Mezi lidmi jsou řízky stále oblíbené. Kupují si je v nemocničním bufetu, na jídelní lístek je ale zařadili i v bistru zaměřeném na zdravou výživu.

Bistro Rovnováha na Bráfově třídě. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Ceny rostou snad u všeho, potraviny nevyjímaje. Přesto je ale možné najít místa, kde se lze najíst doslova za pár korun. O jednom takovém ví i Josef Nováček z Třebíče. Když si chce pochutnat na dobrém řízku, zamíří do nemocnice. Zdejší občerstvení Nika je jimi totiž vyhlášené. „Chodím si tam řízky kupovat už řadu let. Jsou výborné, velké, a přitom levné. Většinou jich beru více a mám je na několik dní. Občas si je vychutnám přímo u stolu, ale to nesmím přijít před polednem. To se sem žene pro řízky půl Třebíče a všechna místa bývají obsazená,“ vykládá vitální senior.

Nika nabízí jak vepřové, tak kuřecí řízky. Oba druhy po šedesáti korunách, bramborový salát vyjde na pětadvacet. „Takhle levně se nikde jinde nenajím. A když si vařím sám, vyjde to zhruba nastejno. To už je pohodlnější jít před polednem na procházku a ten řízek koupit cestou,“ doplňuje Nováček.

Nemocniční bufet vede už jedenáct let Veronika Mejzlíková. „Trvalo zhruba dva roky, než k nám lidé na řízky začali chodit. Pak už ale prodeje začaly stoupat. Jediný pokles byl v době covidu,“ vzpomíná vedoucí.

Lidé na řízky v Nice stojí fronty, zájem je opravdu velký. „V průměru prodáme denně asi 450 řízků. Rekord byl jednou v pátek, kdy jsme jich prodali 750. Připravujeme si je sami. Já zpracuji maso, další paní je obalí, další usmaží a další už je podává zákazníkům,“ usmívá se Mejzlíková, která této práci maximálně přizpůsobila svůj denní režim. „Vstávám ve dvě třicet ráno, do občerstvení jezdím na půl čtvrtou. S kolegyní přichystám studenou kuchyni a pak už připravujeme maso. Řízky prodáváme do tři čtvrtě na čtyři odpoledne. Pak už vše vypínáme a uklízíme,“ dodává vedoucí.

Ceny řízku s oblohou se v denním menu třebíčských restaurací pohybují od zhruba 115 do 160 korun. A lze si je koupit i v místech, kde by je člověk nečekal. Například do Bistra Rovnováha na Bráfově třídě lidé míří spíše za zdravou stravou. Na své si tu přijdou hlavně vegetariáni či vegani. „Máme ale i masové pokrmy, proto jsme Rovnováha. Řízky děláme pravidelně, máme je v nabídce každý den. Lidé je prostě chtějí,“ vysvětluje vedoucí bistra Lenka Hájková.

Podle ní je počet lidí, kteří dávají přednost něčemu smaženému, přibližně stejně velký, jako těch, kteří preferují zdravou výživu. „Je to půl na půl. Někdo sem jde za zdravou stravou, někdo kvůli řízku. A taky kvůli smaženému sýru. Ten se prodává možná nejvíc,“ doplňuje Hájková.

Loni touto dobou se cena za obědové menu pohybovala na Vysočině kolem 150 korun. Při pohledu do dnešních „meníček“ je patrné, že se ceny i nyní pohybují v této relaci. I když náklady zejména v posledních měsících stouply, restauratéři se snaží ceny držet. „Řízky nabízíme od října a nijak jsme je nezdražovali. A pořád se prodávají dobře, je to prostě české jídlo,“ potvrzuje Hájková.

Ceny řízků ve vybraných restauracích v Třebíči (v týdnu od 20. do 24. února 2023)

Občerstvení Nika v nemocnici (stálá nabídka)

Smažený vepřový či kuřecí řízek (150 g) – 60 korun

Bramborový salát – 25 korun

Bistro Rovnováha (stálá nabídka)

Smažený vepřový řízek (130 g), bramborový salát nebo opékané brambory – 115 korun

Hotel Kocour

Pečený holandský řízek (180 g), bramborová kaše, okurek – 158 korun (týdenní menu)

Vepřový řízek (170 g), bramborový salát s majonézou – 158 korun (týdenní menu)

Vepřový řízek (250 g), kocourův bramborový salát, šťouchané brambory 259 korun (stálá nabídka)

Kuřecí řízek (200 g), kocourův bramborový salát, šťouchané brambory 239 korun (stálá nabídka)

Restaurace Molekula

Kuřecí řízek, bramborová kaše, okurek – 152 korun (týdenní menu)

Smažený kuřecí nebo vepřový řízek (200 g) – 189 korun (stálá nabídka)

Restaurace DON

Kuřecí řízek (150 g), vařené brambory – 125 korun (týdenní menu)

Kuřecí prsní řízek (180 g) – 155 korun (stálá nabídka)

Vepřový řízek z kotletu bez kosti (180 g) – 165 korun (stálá nabídka)