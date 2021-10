Podzimní noci představují již pozorování poněkud složitější. „Častěji se totiž hlavně k ránu a v druhé polovině noci objevují mlhy a nízká oblačnost,“ podotkl Staněk. Měsíc začne rušit pozorování přibližně až v polovině října. Pozorovat bude možné ráno až do 20. října, poté začne pozorování rušit měsíc. Pozorování bude znovu možné na počátku listopadu, kdy bude Měsíc v novu a nebude tak rušit pozorování.

Pro pozorování se hodí nejlépe oblast mimo město, kde neruší pozorování světelný smog. „Zcela ideální je vyjet do hor. V Česku máme několik oblastí tmavé oblohy. Pro pozorování se nejlépe vyplatí vyjet na Šumavu, do Českého lesa, Jeseníků či Beskyd. Nelze však opomenout ani jižní Čechy, Vysočinu nebo oblast Manětínska, kde tolik světelný smog neruší pozorování,“ upřesnil Staněk. Ještě lepší podmínky pro pozorování jsou ale mimo Česko, kupříkladu v oblasti Podkarpatské Rusi, v Alpách nebo na vzdálenějších ostrovech od pobřeží na jihu Dalmácie v Chorvatsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.