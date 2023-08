Negativní zkušenost se závorami má také Jakub Málek. Naposledy se mu stalo, že musel čekat před závorami v pondělí. „V Třebíči zase něco nefunguje. Když jsem si to fotil, tak u toho už nejspíš stál technik. Do pár minut to pak bylo zprovozněné,“ popsal řidič s tím, že podle něj může za nefunkčnost závor špatné počasí. Deník ve středu 9. srpna na video zachytil, že na Komenském náměstí trvalo minutu, než se závory zvedly a nechaly auta projet.

Že v dešti je odezva techniky u parkovišť pomalejší, si všimla také mluvčí města Irini Martakidisová. Deníku řekla, že na začátku týdne na lístek čekala déle než obvykle. „Hodně pršelo, takže to bylo o pár vteřin delší, než jsem zvyklá. Ale že by šlo o něco zásadnějšího, to jsem nezaregistrovala. Nebo že by nám někdo něco takového hlásil,“ uvedla. A dodala, že na půl roku jsou závory ve zkušebním provozu. „Kdyby se nějaký zádrhel stal mimo pracovní dobu, tak může kontaktovat městskou policii. Ta přijede a pomůže, kdyby někdo nemohl vyjet,“ informovala.

Mluvčí dále řekla, že technici k závorám vyjížděli už z různých důvodů. „Stalo se nám například, že dělníci od závor překopli kabel, takže nešla elektřina. Technici to museli vyřešit ručně,“ přiblížila. Jindy potřebují zábrany opravu kvůli nešetrnosti lidí, kteří je používají. „Jeden pán do otvoru na lístky narval svou kartu. Tak se na to technici taky museli přijet podívat,“ popsala kuriózní situaci Martakidisová.

Dalším z řidičů, který byl s chováním závor nespokojený, je Jiří Žák. „Stalo se mi rovnou dvakrát, že nefungovaly. Trvalo to až dvacet minut. Závory se otevřely, až když přestalo pršet. Kdyby nepřestalo, myslím, že tam stojíme ještě teď,“ popsal svoje zážitky s novinkou v Třebíči s tím, že slyšel i o dalších případech, kdy se to opakovalo.

Závory v Třebíči má na starost Michala Smejkalová z odboru dopravy. Podle ní déšť není tím důvodem, proč zábrany občas potřebují více času k provozu. „Občas se zasekne lístek. Ale to se stává i v jiných automatech. To není nic neobvyklého. Počasí na to nemá vliv. A s tím lístkem se to stalo i v pondělí,“ přiblížila Smejkalová s tím, že se na ni lidé obrací, když nevědí, jak zařízení fungují.