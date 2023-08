Zákaz parkování i úplnou uzavírku budou muset vydržet řidiči v Náměšti nad Oslavou. Ve městě na Třebíčsku totiž budou od pátého do šestnáctého září opravovat ulice Husova a Petra Křičky. Rekonstrukce vyjde na dva miliony korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vedoucí odboru správy majetku města Petr Kafka vysvětlil, že je potřeba na silnicích vyměnit asfalt. „Husovu ulici opravíme od ulice Ocmanická po dům s číslem popisným 540. Ulice Petra Křičky bude nová od ulice Husova po až kruhový objezd. Ty úseky jsou frekventované, a proto při opravách bude omezeně fungovat kyvadlový provoz,“ vysvětlil.

Kvůli rekonstrukci v Náměšti však nebudou moci řidiči s autem u ulic stát ani zastavit. „Striktní zákaz bude platit po celou dobu. Je to kvůli pohybu těžké techniky, odstavení stavebních strojů a návozu materiálu,“ dodal Kafka s tím, že by lidé měli omezit na minimum zásobování obchodů i kurýrní služby.

Dopravní omezení.Zdroj: Se souhlasme města

Omezený provoz: od 5. září 06:00 do 13. září 15:00



Kompletní uzavírka: od 13. září 15:00 do 16. září 07:00



Zákaz parkování: od 5. září 06:00h do 16. září 07:00